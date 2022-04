¡Gran hazaña! Niño salva a turista de ahogarse en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Un video que ha empezado a circular donde se menciona que un niño rescata del mar a una turista en las playas de la Isla de Venados en Mazatlán, se ha ido viralizando por la gran valentía y hazaña del menor.

Con el nombre de Iam Ramírez Vázquez, informó que vio a una señora que se introduzco a la playa en el agua en la orilla y se la empezó a llevar la corriente y no pedía auxilio y se dio cuenta que no salía y fue cuando se metió a sacarla.

“La vi debajo del agua y le dije la voy a sacar, y le dije que me agarrara de la espalda y la saqué, después que la saqué y la acosté en el piso, luego no se podía parar porque andaba ahogada y ya me ayudaron a sacarla”, comenta el pequeño héroe quien fue entrevistado por un ciudadano tras darse cuenta de la gran hazaña que realizo.

Con muestras de cansancio se puede ver en el video al pequeño Iam quien ahora será ya un héroe a su corta edad.

Iam, el pequño héroe que rescató a una turista del mar en Mazatlán, Sinaloa.

En las imágenes no se da a conocer si el menor es residente de la Isla de la Piedra, solo se menciona que el rescate ocurrió en la Isla Venados, una de las tres islas frente a la zona turística de Mazatlán.

La acción que realizó el menor es de gran admiración y de un reconocimiento para el pequeño valiente.