¡Gran inconformidad! Foráneos se quedan sin votar, al no instalarse casillas especiales en sur de Sinaloa 

Escuinapa, Sinaloa.- Una gran inconformidad generó que el Instituto Nacional Electoral no hay destinado para los municipios del sur de Sinaloa casillas especiales, dejando sin votar a ciudadanos foráneos que se encuentran en esta zona del estado.

A las afueras de las casillas ubicadas en el gimnasio municipal se encontraban un grupo de personas que manifestaban estar informarme, porque no se les permitió emitir su voto en esta jornada electoral, al ser ciudadanos de otros estados o municipios.

“Estamos aquí más de 30 personas que queremos votar y no nos lo permiten, porque el INE no puso casillas especiales, dejándonos a todos los ciudadanos que no estamos en nuestro lugar de origen sin votar, esto es indignante porque tenemos derecho, venimos aquí (gimnasio) y nos mandan a la presidencia y la presidencia tiene un candado más grande que yo”, expresó Antonio Cervantes, ciudadano de Culiacán Sinaloa, que se encontraba vendiendo sus productos en Escuinapa.

Entre el grupo de inconformes se encontraban personas procedentes de Santa María, El Rosario, en donde se encuentran laborando en la construcción de la presa desde hace varios meses, pero que son originarios de otros estados del país.

“Nosotros venimos del estado de Chiapas, trabajamos en la presa Santa María y bajamos porque queremos votar, pero ni en El Rosario, ni Escuinapa tienen casilla especial para que nosotros que no vivimos aquí podamos votar”, señaló Ángel Rosales.

Gabriel Velazco, de Playa del Carmen, Quintana Roo lamentó el no poder emitir su voto en esta jornada electoral de Revocación de Mandato y que las autoridades del INE no hayan previsto la instalación de casillas especiales para los ciudadanos mexicanos que no se encuentran es sus lugares de origen.

“Es lamentable que el INE no haya previsto la instalación de casillas especiales, por darle un ejemplo en Santa María hay más de mil personas que somos de otros estados y que lamentablemente no pudimos votar”, puntualizó Gabriel.