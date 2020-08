Carnaval de Mazatlán en riesgo de ser suspendido por el Covid-19, advierte alcalde por semáforo naranja

Mazatlán, Sinaloa.- La pandemia de coronavirus que hay en todo el país, podría ser un obstáculo para que no se lleven a cabo las fiestas patrias y el Carnaval Internacional de Mazatlán, reconoció el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

Aseguró, de no bajar el índice de contagios de Covid-19 en el municipio, ambas actividades podrían no realizarse, por lo que es necesario que la población haga caso a las autoridades de salud al seguir las indicaciones para prevenir la enfermedad.

No tenemos la seguridad de que vaya ver carnaval, mientras la pandemia no se controle y pase a semáforo verde no podemos asegurar nada, pero estamos trabajando para estar preparados si fuera necesario hacerlo