Asaltos a comercios de Mazatlán, buscan causar miedo. Químico

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez sostuvo que los actos de vandalismo que afectaron a seis comercios el sábado fueron orquestados por un grupo para causar miedo en la población.

Apuntó que su administración está trabajando para llegar al fondo del asunto, ya que considera mucha coincidencia que haya gente que convoque a marchas después de los actos delictivos del pasado 18 de mayo, reportandose daños y robos a seis comercios.

Hay a quienes no les “quiere caer el 20 de que perdieron la pasada elección” y que tienen que dejarlo trabajar agregó Benítez.

El principal problema al que se enfrenta el Ayuntamiento en cuestión de seguridad es la falta de elementos y patrullas, por lo que se está trabajando para tener las herramientas con las cuales combatir el crimen, detalló el alcalde.

Por este motivo, se adquirieron cuatro patrullas, con un costo cercano a los 2 millones 900 mil pesos.

Dijo que habrá cambios en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) debido a que el personal fue asignado y por alguna razón no se cumplió con la función.

Más investigación

Jesús Antonio Sánchez Solís, líder PAN y exsubprocurador de la Zona Sur del Estado, comentó que se tiene una mala percepción de la seguridad pública, ya que se dice que los policías preventivos no pueden investigar.

No se puede prevenir un delito si no se investiga quién los está cometiendo, y que no se necesitan más policías y equipo para solucionar el problema, afirmó Sanchez Solís.

Declaró que para garantizar la prevención de los delitos, se requiere contacto y considera inconcebible que la autoridad no sepa quién comete los crímenes en el puerto, porque eso implica una incapacidad en materia operativa por parte de la SSPM, ya que hay gremios y clasificaciones de criminales en Mazatlán.