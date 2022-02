Habitantes de Mazatlán le temen al dengue, piden a la autoridad fumigación

Mazatlán.- Sinaloa el estado con mayor incidencia de dengue México, cerró el 2021 con 8 muertes y mil 616 casos, datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del dengue.

Al inicio de este año ya empiezan a registrar los primeros dos casos en Escuinapa y se maneja que la misma cifra en Mazatlán e incluso podría haber más, ya hay habitantes de las colonias Flores Magón y Estero aseguran que a mediados de enero se enfermaron de dengue.

No obstante, la cifra de Mazatlán no se pudo confirmar ya que se busco a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 5, África Carrasco, no se le encontró.

Luego se le contactó por teléfono, se comprometió a dar las cifras, pero luego de insistir no hubo respuesta.

Además se prohíbe a área de epidemiología dar cifras y también a Vectores y Zoonosis, donde aseguran que no tienen autorizado dar información.

El Secretario de Salud, Héctor Melecio Cuen Ojeda, en redes sociales destaca que el combate contra el dengue no se detiene, el tomar acciones para la descacharrización.

Añadió que erradicar los criaderos del mosco portador del dengue es tarea de todos.

Mientras tanto los habitantes de varios asentamientos del municipio se quejan que hace mucho que no ven a personal de vectores trabajando, hay mosquitos y falta fumigación.

Familiares de pacientes internados en el hospital general, que pernoctan afuera también sufren por los mosquitos.

Rosa María Ramírez y Luis Gabriel Leyva, piden a la autoridad que fumiguen ya que temen enfermarse de dengue.