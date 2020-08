Habitantes de Potrerillos del Norote Elota solicitan médico

Vecinos de la comunidad de Potrerillos del Norote Elota, dijeron tener desde el pasado mes de enero sin médico en el Centro de Salud, servicio que consideran de primera necesidad.

Esta localidad cuenta con cerca de mil 500 habitantes y este Centro es atendido por una enfermera que salió de vacaciones desde el pasado el diez de julio por un mes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Antes teníamos aunque sea pasantes y nos atendían muy bien, ahora no hay ni medicamento, entonces no sirve de mucho que haya una enfermera porque ella no está capacitada para recetar" expresó una de las afectadas.

Mencionaron además que, en esta temporada no pueden enfermarse porque tendrían que ir a los hospitales y tienen miedo contagiarse de COVID, por lo que lo más viable es que tuvieran un médico que atendiera las enfermedades leves, así como algunas lesiones como cortaduras que ocupan sutura.

"Habemos muchas personas con control de hipertensión y diabetes, y tenemos que ir hasta La Cruz, hay personas muy mayores que no pueden moverse y otras que no tienen recursos económicos para moverse" mencionaron.

Es por ello hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen en cuenta que este servicio médico es muy importante para los pobladores.

Te podría interesar:

Hoteles de Mazatlán se reportan al 40 por ciento de ocupación

Mazatlán no sale del semáforo rojo por casos activos de Covid-19

Vuelca tráiler cargado de cartón en Concordia, Sinaloa; no se registró rapiña