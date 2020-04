Habitantes de Teacapán cierran acceso a turismo por temor a Covid-19

Teacapán, Escuinapa.- El arribo de dos camiones de turistas al puerto generó la alarma y pánico entre los habitantes de esta pequeña comunidad costera ubicada a 40 kilómetros de la cabecera municipal, por lo que decidieron manifestarse la mañana de este miércoles, para exigir a las autoridades reforzar las acciones de vigilancia sanitaria, aunado a la solicitud de eficientar el servicio de agua potable, para poder cumplir con las medidas preventivas que se requieren para evitar ser contagiados de Coronavirus.

El grupo de personas se aglutinó en el arco de la entrada principal del Teacapán, para bloquear el acceso únicamente a turistas, el resto de las personas como proveedores les permitieron el acceso sin ningún problema.

“Solo estamos cerrando el acceso al turismo, porque anoche llegaron dos camiones con turismo y la verdad tenemos temor de que llegue algún turista contagiado, sin saberlo nosotros, más que nada es eso, la prevención porque ahorita nuestra comunidad está libre de Coronavirus y no queremos que haya muertos por esta terrible enfermedad”, expresó Yara Zambrano, una de las manifestantes.

Comentó que el cierre del puerto generó que la encargada de un conocido hotel en donde se decía se encontraba los turistas se acercara a los manifestantes para informarles que efectivamente sí habían arribado camiones con turistas la noche del martes, pero que se les negó el hospedaje, ya que mantienen sus instalaciones cerradas, atendiendo la recomendación que les han dado las autoridades estatales.

Mencionó que actualmente en Teacapán desde hace varios días han cerrado sus puertas hoteles, restaurantes y botaneros, para impedir que visitantes arriben a este puerto.

“Hemos decidido hacer estas acciones (manifestación) para mantenernos sanos y tranquilos, la verdad ahorita no queremos al turismo, ahorita todo está cerrado, hoteles, búngalos, botaneros y restaurantes”, relató.

Los manifestantes relataron que se mantendrán el movimiento hasta que la autoridad atienda la solicitud de enviarles personal policiaco para que estén pendientes de resguardar el puerto y que supervisen que en Teacapán se están respetando las recomendaciones de que no ingresen turistas y que los negocios relacionados a la atención al turismo se mantengan cerrados.

En Teacapán se enfrentan a la pandemia mundial de Coronavirus sin agua potable.

Los habitantes de Teacapán aprovecharon este movimiento para hacer público que desde hace varios meses sufren la escasez de agua potable, lo que los hace una comunidad vulnerable al virus de Covid-19, ya que no cuentan con este vital líquido para atender las recomendaciones sanitarias de tener un lavado frecuente de manos.

“Otro problema muy fuerte que tenemos es que no tenemos agua potable desde hace meses, en días nos dan y en días no las quitan entonces no tenemos ese servicio que es tan esencial en estos momentos de Coronavirus”, denunció otro de los manifestantes.

Lamentó que pese a la pandemia mundial que se vive y que los habitantes de Teacapán han hecho el llamado permanente a las autoridades municipales de la necesidad que este puerto tiene con la falta de agua potable, simplemente han sido ignorados.

“En ocasiones hay veces que duramos hasta una semana o quince días sin el servicio de agua potable, por eso hacemos el llamado a nuestro querido presidente (Emmett Soto), para ver si puede hacer algo para que este problema se solucione”, enfatizó.

Los manifestantes dijeron que necesitan del agua potable, ya que es algo vital en estos momentos, para poder cumplir con las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud para mantener un lavado frecuente de manos, así como la limpieza y desinfección de sus hogares.