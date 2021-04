Habitantes de Teacapán tomaron las instalaciones del Centro de Salud, exigen atención del Estado

Teacapán; Escuinapa.- Los conflictos en materia de salud se agudizan en el puerto, habitantes de esta sindicatura decidieron tomar las instalaciones del Centro de Salud, para exigir la atención de autoridades estatales, ya que se mantienen inconformes al ser destituido el Comité de Salud, por los nuevos directivos.

Fue durante el periodo vacacional de Semana Santa, que María Concepción Martínez Arellano, quien fungió por año y medio como directora del Centro de Salud de Teacapán fue cesada de su cargo, lo que generó la inconformidad de habitantes de este puerto, que decidieron tomar las instalaciones como protesta a esta decisión.

Fue el 8 de abril, que autoridades de salud a nivel local asignó a una nueva directora del Centro de Salud de Teacapán, fecha en el que se les notificó que el Comité de Salud que es conformado por ciudadanos, sería cesados, para realizar la conformación de uno nuevo.

Dolores Llamas Martínez, habitante inconforme informó que decidieron tomar las instalaciones del Centro de Salud, porque han sido ignorados por las autoridades y no permitirán que esta institución vuelva a decaer y se registre un mal manejo.

Cnreo de Salud. DEBATE

“Después de que se hizo la toma de las instalaciones del Centro de Salud, tuvimos contacto vía telefónica con Andrés Siddhartha Hindú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria quien nos pidió que se permitiera que hubiera acceso en esta unidad de salud y que se comprometía a darnos respuesta en uno o dos día, pero nos negamos, queremos que vengan personalmente hacer los acuerdos”, expresó Llamas Martínez.

Continuó “Estamos solicitando que vengan a ver porque la doctora nueva y las enfermeras quitaron el Comité de Salud, nos han informado que ya tienen uno nuevo y despidieron también al personal de limpieza. Lo que estamos pidiendo es que el nuevo comité sea formado por la misma gente del pueblo y que no sea impuesto”, señaló.

Llamas Martínez comentó que si no son atendidos mantendrán cerrado el Centro de Salud, ya que no permitirán que se vuelvan a registrar irregularidades, que van desde la pérdida de medicamento, no dar consulta y actualmente solo trabajan de 8:00 a 16:00 horas, cuando en la administración pasada permanecía la atención las 24 horas y los fines de semana, con el apoyo de los pasantes.