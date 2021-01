Habitantes de la invasión San Jorge temen ser desalojados en Mazatlán

Mazatlán.- En incertidumbre es cómo viven las familias de la invasión San Jorge, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, debido que tienen un riesgo de desalojo.

Los vecinos comentaron que no viven tranquilos pues no saben que harán si pierden su espacio. Margarita Gutiérrez comentó que la mayoría son madres solteras y no les alcanza para pagar una casa de renta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A los habitantes les parece injusto que exista el riesgo de desalojo pues ellos limpiaron y condicionaron todo el terreno, pues hace un año era un refugio de maleantes.

En total, son 170 familias las que habitan en la mencionada invasión. Los precaristas padecen por las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad. En cada hogar está cubierta de hule para mitigar el frío.

Leer más: Refuerzan operativos de vigilancia en restaurantes, bares y centros nocturnos de Mazatlán

Martha Llamas, vecina de la invasión aseveró que hay casos extremos dónde no hay recursos para comprar cobijas o cobertores por lo tanto se tienen que tapar con cartones. Hasta ayer no habían recibido apoyos invernales.

Revelaron que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres prometió acudir al asentamiento pero solo ha quedado en promesas. Animación todas las madres de familia se unen para preparar comida, tiene un comedor comunitario y todos colaboran con la causa.

Los vecinos exhortan a las autoridades a que tome cartas en el asunto y los apoye a gestionar los terrenos. Aseguraron que no quieren nada regalado, buscan adquirir los predios en módicos pagos.

Leer más: Busca Ayuntamiento de Mazatlán evitar riñas entre porras de futbol

Esperan que el dueño de los espacios, Arturo González Rico, sea sensible y venda las tierras que tanto han trabajado las familias.

En caso de no tener respuesta todos los habitantes están dispuestos a realizar plantones en todo Mazatlán para presionar a las autoridades municipales.