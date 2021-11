Habitantes de la zona alta de Mazatlán sufren por la falta de agua, no han recibido apoyo de pipas

Mazatlán, Sinaloa.- Molestos y desesperados es como se encuentran los vecinos de la zona alta de Mazatlán, ante el desabasto de agua potable.

En un recorrido por las colonias Flores Magón, Lomas del Ébano, Díaz Ordaz y Loma Bonita se pudo constatar la falta del servicio. Los habitantes comentaron que desde ayer esperaban la pipa pero no han acudido a la zona.

Felipa Valerio comentó que tienen que comprar agua purificada para poder lavar los trastes o para el baño.

"Ahora tenemos que comprar agua para poder lavar un traste y hasta para bajarle al baño", expresó Felipa Valerio.

Yara Hernández señaló que no tienen ni una gota del vital líquido y ni siquiera los han apoyado con pipas.

"No tenemos agua, y el problema es que no avisaron, ahora nosotros nos la tenemos que averiguar para tener, pero el recibo si llega muy puntual y si no pagas te aumentan los intereses", dijo Yara Hernández.

Los vendedores de agua purificada comentaron que ya se les está terminando su producción, pues desde ayer incrementaron las ventas de garrafones llenos. Los colonos esperan no durar muchos días sin agua, pues se necesita bañarse y lavarse las manos constantemente.

Exhortan a las autoridades para que envíen pipas a las mencionadas colonias.