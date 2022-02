Habitantes del poblado El Trébol 1, Escuinapa, por fin tendrán agua potable

Sinaloa.- Los habitantes de la comunidad indígena de El Trébol 1, en Escuinapa, están a pocos días de ver cristalizado tener agua potable en sus hogares, un servicio por el cual padecen desde hace varios años.

La alcaldesa Blanca Estela García Sánchez informó con gran entusiasmo que la primera obra que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, destinó a Escuinapa está a punto de concluir y con ello atender una de las principales necesidades que tienen los habitantes de El Trébol 1, que es el agua potable.

“La obra que nos apoyó el señor gobernador en El Trébol 1 ya estamos por inaugurarla la próxima semana. Agua ya hay, pero ya vamos a tener instalada toda la tubería, y el acondicionamiento del pozo para que la obra quede ya concluida”, dijo García Sánchez.

Explicó que en una primera etapa se inició con la perforación de un pozo, pero en esa zona no encontraron agua, por lo que los trabajos se extendieron, a otra área del poblado, donde localizaron este vital líquido.

“Hace días que estuve con el gobernador, le informé que en El Trébol 1 ya se había encontrado agua, y mi sorpresa fue que él está muy bien informado de lo que acontece en cada uno de los municipios, que yo me sorprendí cuando me dijo: ‘Sí, Blanquita, ya sé que en el primer pozo no hubo agua, pero que en el siguiente ya hubo, lo importante es que la gente tenga agua los más pronto posible’”, explicó.