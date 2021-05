Habrá boletas en Braille durante las votaciones en Sinaloa

Sinaloa.- Las personas ciegas y débiles visuales en Sinaloa podrán elegir a los candidatos y partido de su elección el 6 de junio haciendo uso de las plantillas Braille.

Mil 090 plantillas Braille llegaron para las juntas distritales 01 y O6, que distribuirán en la mayoría de las casillas.

Proceso incluyente

La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Virginia Ramírez Herrera, resaltó que son elecciones incluyentes. Para su distrito tiene 505 plantillas para las 637 casillas, y habrá algunas que van a compartir la planilla.

Esto será en casillas que se ubican tres o cuatro en el mismo domicilio. Mientras que para la Junta Distrital 06, a cargo de la vocal ejecutiva, Sandra Fuentes Ferrer tiene 690 casillas y le llegaron 585 plantillas Braille.

Estas plantillas, al ser sobrepuestas sobre las boletas de sufragio, les permitirán a las personas con discapacidad visual leer el contenido de las mismas y de esa manera optar por el candidato de su elección.

Desde las elecciones del 2012 se están actualizando las planillas Braille. Se han ido mejorando y adaptando a cada proceso electoral, por el número de candidatos.

Discapacidad

La señora Consuelo Ramírez tiene 45 años y dice que son muy importante las plantillas en Braille, ya que pueden votar sin el apoyo de nadie.

Recuerda que las primeras votaciones requería que su mamá la llevara, le leía las opciones y ella le decía por cuál partido votar.

“En ocasiones hasta me tomaba la mano. Después me casé y mi esposo me acompañaba y prácticamente votaba por mí. Pero hace tres o cuatro elecciones que nadie me tiene que ayudar. La plantilla se pone sobre la boleta y solo hay que elegir”, indicó Consuelo.

Los Datos

Material

Al llegar el material en resguardo a la a Junta Distrital 01, le entregaron 505 plantillas para las 637 casillas. Como son insuficientes, algunas casillas van a compartir las planillas. Esto se hará donde tienen varias en la misma calle.

Planillas

La Junta Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral tiene 690 casillas y le llegaron 585 plantillas Braille. También tendrán que compartir en casillas donde se tienen varias en la misma calle.