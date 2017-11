Mazatlán, Sinaloa.- “Hace 20 años perdí mi ojo derecho debido al cáncer que me dio en la órbita, es difícil para mí andar sola y me cuesta subir escalones, pero la prótesis ocular me permitirá sentirme mejor y recuperar la alegría”, dijo Dora Isabel Rojas, una de las beneficiadas.

BENEFICIADOS

Durante la 15 campaña de prótesis oculares realizada por DIF en coordinación con médicos maxilofaciales de la UNAM y UNEA en esta edición se tuvieron 44 beneficiados de Mazatlán y Navolato; además se instalaron 48 prótesis oculares y orbitofaciales.

El doctor René Jiménez Castillo, coordinador de la especialidad de la UNAM dijo que antes en siete días realizaban una prótesis y han atendido hasta 52 pacientes y con este programa existe la posibilidad de atender a 100.

La presidenta del Sistema DIF Mazatlán, Tere Gallo, comentó que en febrero y septiembre se tendrán nuevas campañas de prótesis oculares que ayudan a mejorar la autoestima de los beneficiados.

El costo de este procedimiento es de alrededor de 30 mil pesos o más y se les otorga a los beneficiados de manera gratuita.

Por su parte, Dora Isabel Rojas, beneficiada de Navolato, añadió que el globo ocular le tuvo que ser removido debido al cáncer y desde el pasado mes de octubre fue contactada por DIF para que médicos le elaboraran una prótesis a su medida que pronto podrá usar.