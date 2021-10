"Haremos frente al problema de la basura": asegura el alcalde de Escuinapa

Sinaloa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa lamentó que algunos regidores no hayan aprobado la propuesta para analizar el proyecto del arrendamiento de camiones recolectores de basura, ya que con ello se priva a los escuinapenses de tener servicios de calidad en los próximos años.

Comentó que tienen algunas semanas con la problemática de la basura por el parque vehicular que posee el municipio que está muy obsoleto; desde el 2019 que se hizo el diagnóstico de la basura desde entonces era insostenible, se hicieron corridas financieras y llegaron a la conclusión que era más caro su mantenimiento y decidieron hacer la solicitud ante cabildo para un préstamo que les permitiera adquirir vehículos, pero los mismos regidores que votaron en contra en 2019, volvieron a votar en esta ocasión en contra.

“Creo que con esta decisión no afectan al alcalde en la decisión errónea de no votar en la adquisición de vehículos que van a servir al pueblo, no al presidente, afectan a toda una sociedad, pero bueno esto lo debe saber la sociedad”, señaló Soto Grave.

Dijo que su gobierno llegó con las mismas dificultades en 2018, batallando con las patrullas, los policías no podían efectuar sus operativos porque no teníamos vehículos, pudieron gestionar y adquirir cinco patrullas que van a dejar a la nueva administración, no tenían armamento estaban obsoletos y adquirieron armamento, también compraron una retroexcavadora y mejoramos el parque vehicular de DIF, porque en donde sea se quedaban tirados con las despensas, a su administración le tocó hacer un gasto y gestionar para mejorar el parque vehicular pero es imposible dar solución en su totalidad.

“Mientras tanto nosotros hemos seguido reparando vehículos que nos sale más caro, por la renuencia de los regidores. ¿Y qué vamos hacer? Tenemos tres carros de basura funcionales y una góndola trabajando en la recolección de basura y el día lunes llegará una góndola de apoyo de Mazatlán, nos brindará ayuda el presidente municipal esperemos que con eso logramos subsanar el tema de la basura en los próximos días”, enfatizó.

Soto Grave comentó que visitó la colonia Pueblo Nuevo en donde se registró el bloqueo de una calle con basura, para hacer la entrega de despensas y le informó a los vecinos la problemática que vive el municipio para brindar este servicio y que se realizó una votación irresponsable por algunos regidores que impidieron poder tener acceso a nuevos camiones recolectores.

“Los camiones de basura son una necesidad, no son vehículos para transportar funcionarios de paseo o de compras, es una unidad que requiere el ciudadano y el municipio. Se hizo por arrendamiento porque el municipio difícilmente va a poder comprarlos de contado si no es con el apoyo del Gobierno del Estado”, explicó el mandatario municipal.

Continuó diciendo; “Quiero hacer una aclaración era una votación no para comprarlos, era una votación para que se diera la aprobación para que la comisión de Hacienda y Adquisiciones hiciera el estudio y el análisis de la compra, ósea que ni siquiera entienden los regidores a lo que van, era analizar, revisar y votar para pasar a ambas comisiones si era viable, por eso no se había hecho cotizaciones, entonces no entienden, a lo que van a sentarse algunos no todos, ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la convocatoria”.

El arrendamiento consistía en tener por tres años el servicio, seguro, cambio de llantas, mantenimiento, si el camión se descompone van por él y lo cambian por otro. El municipio gasta mensualmente cerca de 400 mil pesos en darle mantenimiento, y con este convenio se pagaría 220 mensuales por el arrendamiento de dos vehículos.

“Creo que han sido tres años de una dinámica con los regidores de no voto, no voto sin el razonamiento y sin el análisis de las cosas, creo que les faltan asesores, les falta sentarse a revisar mejor las cosas, porque le quitan la oportunidad a los ciudadanos de tener servicios de calidad”, criticó.

El presidente municipal concluyó con un mensaje a los ciudadanos; “Vamos a ser responsable como municipio aunque no se haya autorizado para la posible adquisición de vehículos, se les brindará el servicio con lo que hay, no fuimos omisos en esta administración porque tuvimos el diagnóstico desde que iniciamos, tuvimos la voluntad de hacerlo, los vehículos no dan para más”.