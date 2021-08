Hasta 207 casos sospechosos de Covid-19 aglutina la colonia Centro en Mazatlán

Sinaloa.- En el top de las 10 colonias con más contagios de Covid-19 en el municipio de Mazatlán, en esta última semana, el Centro de la ciudad se ubica en primer lugar, con 89 casos confirmados, 207 sospechosos y 10 pacientes activos.

En segundo lugar se mantiene la Benito Juárez, con 63 casos, 110 sospechosos y cinco pacientes activos. Real del Valle le sigue con 36 casos confirmados, 101 sospechosos y cuatro pacientes activos. Pradera Dorada también, con 36 casos, 58 sospechosos y un paciente activo. En quinta posición está la colonia Ricardo Flores Magón, con 29 casos, 53 sospechosos y dos pacientes activos.

Desde de que inició la pandemia, estos asentamientos, cada semana se mantienen en primeros lugares con más contagios del SARS-CoV-2.

Hay miedo

A los vecinos del Centro de la Ciudad y la Juárez les preocupa está situación, ya que el virus también ha enlutado a muchas familias.

Arcelia García vive a tres cuadras del mercado Pino Suárez. Dice que ante está ola de contagios y la gran movilidad que hay todos los días en el primer cuadro de la ciudad, le preocupa la salud de sus hijos y su mamá. Todos los días sale con el temor de contagiarse y llevar el virus a su familia.

Las otras cinco colonias del top son: la Villa Galaxia, con 26 casos y dos pacientes activos.

La Francisco Villa, 24 casos, 96 sospechosos y cinco pacientes activos; Lomas de Mazatlán, 24 casos, también 69 sospechosos y cuatro pacientes activos.

Asimismo, Infonavit Playas y Jacarandas, cada una con 23 casos, 18 sospechosos y un paciente activo.

Zona rural

En el listado de las sindicaturas con más contagios sigue Villa Unión con 27 casos confirmados, 84 sospechosos y pacientes activos. Le sigue Siqueros, con tres casos confirmados; El Roble, con uno confirmado, y El Quelite, con tres sospechosos.

En Villa Unión, los vecinos aseguran que pese a los contagios y muertes, las personas no respetan disposiciones sanitarias.

Catalina Sánchez indicó que los ciudadano no usan el cubrebocas en el primer cuadro de la ciudad y zona comercial no se respeta la sana distancia. “Mientras siga así, el virus no va a ceder.”

Apoyo

Ante la ola de contagios y sospechosos, Reynaldo González Meza, vecino de Villa Unión, regidor electo de la próxima administración, desde que empezó la pandemia ha apoyado a familias víctimas del virus y también han desinfectado viviendas.

Este año han ayudado a 300 hogares en Villa Unión, El Roble, La Amapa, Lomas de Monterrey, El Vainillo, Barrón, La Urraca y el Tecomate de Siqueros. En 2020 desinfectaron mil viviendas.

El Dato

Llamado

Médicos y enfermeras reiteran la invitación a la ciudadanía para que cuide su salud. Deben quedarse en casa, y si sale, use siempre el cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y si enferman, deben acudir al médico.

