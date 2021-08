Hasta un 30% de trabajadores del STASAM se han infectado de Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Ante la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, se ha contagiado el 30 por ciento de los trabajadores del Sindicato al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, sobre todo antes de ser vacunados.

La dirigente del STASAM, Laura Elena Tirado Aguilar, explicó que ese 30 por ciento representa alrededor de 300 personas en las áreas de parques y jardines y recolección de basura.

“Se han infectado pero no han pasado a mayores. Sus familiares han llevado la de perder. De algunos, no de todos”, expresó Laura Elena Tirado. Según la líder del sindicato, su personal se ha contagiado pero no de gravedad.

En cuanto una persona presenta un solo síntoma de Covid-19, de inmediato se realiza la prueba para descartar o confirmar los casos, para así evitar algún contagio. Los que han salido positivo se aíslan totalmente. El año pasado tuvieron una defunción, una trabajadora activa de servicios médicos.

Tirado Aguilar comentó que es una mínima cantidad los que no han podido vacunarse debido a que salieron contagiados.

Leer más: El arribo del primer crucero a Mazatlán se vuelve un festejo

Aseguró que han realizado recorridos para recomendar a todos los trabajadores a respetar los protocolos, sobre todo a utilizar el cubrebocas. Este es obligatorio y todas las herramientas sanitarias.