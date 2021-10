Hay 470 amparados contra las cartillas Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Culminan los trámites de amparo contra la petición de la cartilla de vacunación del Covid-19 para acceder a sitios públicos, con un registro de 470 personas, informó el integrante del grupo de Abogados Unidos por Mazatlán, José Guadalupe Morales Carrillo.

Apoyo legal

Morales Carrillo comentó que los litigantes respaldaron el apoyo legal a los ciudadanos, demostraron que era violatorio y así quedó en los Juzgados.

“El trabajo que hicimos fue oponernos a la orden del presidente de no permitir la entrada a lugares públicos dijo él (Benítez), pero para el quejoso o el ciudadano representaba una necesidad imperante”, expresó Guadalupe Morales.

Al cuestionarle sobre si también trabajan en amparos para la vacunación de los menores de edad, dijo que pronto llegaría su turno.

Sin embargo, detalló que la vacunación se hará siempre y cuando un médico valore si es procedente para ellos.

Explicó que seguirán apoyando con amparos a las personas adultas que ya no las quieran recibir en la universidad (alumnos), o de en caso de despido en la vía laboral.

En algunos lugares siguen exigiendo la cartilla. En el caso de un banco, no se permite el acceso si no llevan el certificado de vacunación, según Morales.

Antecedentes

José Guadalupe Morales Carrillo informó que desde el 10 de agosto iniciaron con 11 amparos, y incrementaron a 437.

Se ampararon las personas que no han podido vacunarse por cuestiones de que se contagiaron o padecen una enfermedad crónica.

Los jueces ponen entrecomillados para que también se avale el acceso a los restaurantes porque también es indispensable acudir a ingerir alimentos.

“No los obligo”

Ante el amparo contra la llamada Ley Químico, el alcalde Benítez Torres dijo: “Yo no le exijo a nadie que se vacune, pero sí pido el certificado de vacunación para entrar a un lugar público, y es por salud”.