¡Hay inversión! cadenas hoteleras planean instalarse en Mazatlán

Sinaloa.- En Mazatlán incrementa la inversión privada. Prueba de ello, 13 hoteles están en puerta para que se instalen en la ciudad, informó el secretario de Desarrollo, Turismo y Pesca, Ricardo Velarde Cárdenas.

En construcción

Los hoteles en construcción son: Courtyard Resort by Marriott, que tendrá 200 llaves; Dreams Resort & Spa, 350 llaves; Fiesta América Zona Dorada, 170 llaves; Avid, 90; City Express Plus, 130 llaves; Fiesta Inn, 138; ONE, 144; Comfort Inn & Suites, 90; Esplendor by Wyndham, 200; Wyndham Garden Hotels, 116; Viaggio Resorts, 290; Yindham Marina, 146, y el Holyday Inn Express & Suites, 135 llaves.

La inversión privada por sector en el periodo 2021-2022 es: el turístico-inmobiliario, 203 proyectos; vivienda, 42; comercial, 46 y el industrial son 14 proyectos, con una inversión total de 7 mil 822 millones de pesos.

Según datos de las autoridades, en el periodo 2018- 2022 se ha obtenido un total de 47 mil 866 millones de pesos.

Buenas noticias

El funcionario municipal aseveró que el interés de invertir en la ciudad representan buenas noticias para los mazatlecos. Velarde Cárdenas presumió que Mazatlán es una ciudad que está en desarrollo y cada vez más marcas le apuestan.

“Cualquier inversionista se basa en datos duros y los números que trae Mazatlán en crecimientos de turistas, inversiones y atracción sin duda van muy bien”, expresó Ricardo Velarde.

Te recomendamos leer:

El secretario de Desarrollo tendrá citas con cadenas hoteleras en el Tianguis Turístico, que inicia este domingo en la ciudad de Acapulco. Velarde Cárdenas mencionó que como secretario, tocará puertas para lograr más inversiones.