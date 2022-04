"Hay muchas cosas irregulares", Benítez Torres sobre SSP en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- "Hay muchas cosas irregulares, estamos en investigación, es presuntivo todo", dice el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, sobre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres mencionó que Juan Ramón Alfaro Gaxiola sigue en funciones. Acerca de la autonomía que se le dió a los asuntos internos destacó que fue de vital importancia.

"Era muy importante porque ahí era dónde se paraba todo, el que era el juez era el secretario de seguridad pública y si el no quería no pasaba nada hoy todos los que participan van a tener su decisión y la libertad de decir y probar si alguien es culpable o no", sostuvo el presidente.

Esto generará confianza para que los ciudadanos puedan denunciar.

Benítez Torres desconoce si el secretario de seguridad tiene lista su renuncia.

La molestia del alcalde se originó desde el pasado lunes en un desalojo en Hacienda del Valle.

El Químico mencionó que la policía municipal no intervino ni para bien ni para mal. En una reunión de balance de resultados por la semana de la moto no fue invitado Juan Ramón Alfaro Gaxiola.