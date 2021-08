Hay pueblos en Mazatlán sin internet y en otros falla; afecta clases

Sinaloa.- El alumnado en las escuelas de nivel básico en la zona rural de Mazatlán no es numeroso, y pese a que el internet es deficiente e incluso en algunos pueblos carecen del servicio, las opiniones de los padres de familia están divididas entre los que no quieren mandar a las aulas a sus hijos por miedo al Covid-19 y los que dicen sí a las clases presenciales.

Opiniones encontradas

“Ya es tiempo (de volver a las aulas)”, resaltó la señora Mayra Sánchez, de la comunidad de El Habalito del Tubo.

“Los niños ya no resisten el encierro, pero además, la enseñanza a la distancia no funciona. Los maestros hacen lo que pueden, pero los padres no tenemos los medios para que nuestros hijos trabajen en línea. Fue un ciclo y medio desde de casa pero los niños no avanzan.”

Micaela Méndez está de acuerdo en que los niños no han avanzado mucho y que ante la falta de internet en la comunidad de El Habalito, cada viernes durante todo el ciclo escolar pasado tenían que salir a la carretera federal México 15, Mazatlán-Tepic, o ir a La Sirena, para enviar los trabajos.

“Y prefiero seguir batallando así pero no exponer al coronavirus a los niños que estudian preescolar y primaria.”

En La Urraca, los vecinos aceptan que urge que sus hijos acudan a clases presenciales. Son pocos alumnos y ya saben que deben usar cubrebocas, no abrazarse ni intercambiar sus cosas para no enfermarse, recalcó Liliana Flores.

Sus niños, Rocío y Samuel, dicen que ya quieren ir a su escuela, quieren que ya sea lunes para ver a sus compañeros y maestra.

Sí a los salones

En la comunidad de El Vainillo, padres de familia aseguran que ellos sí quieren las clases presenciales. María Luisa González expresó que desde que inició la pandemia, han tenido que pagar a un maestros para que apoyara a sus hijos.

Al carecer de computadoras, laptop o tabletas, preferían pagar 20 a 25 pesos por día para que los menores recibieran clases presenciales, en una jornada más reducida.

Asimismo, programados por horarios de acuerdo con el grado y durante todo el ciclo escolar no se enfermaron los niños. Esto demuestra que sí se puede estudiar en las aulas, resaltó Gabriela Hernández.

“Es cierto que todos le tenemos miedo al Covid-19, pero nuestros hijos ya deben estudiar en las escuelas.”

Aseguran que van insistir hasta que los maestros acepten acudir a los planteles y dar clases a los niños. No importa que sea, uno, dos o tres días y una jornada reducida, insistió la señora Hernández.

Se busca que los niños despejen sus dudas y se regularicen. Los alumnos que van a tercero de primaria apenas si saben leer y escribir.