"Hay una mala ejecución, no la forma de que me den un golpe de estado prácticamente", dice Mario González

"No me hago responsable de lo que le llegue a pasar al equipo y de todas las cosas que estén ahí porque hay cosas delicadas", dijo Mario González.

"Es parte que no les gustó que diera declaraciones que no me gustó que hicieran operativos y había irregularidades, ese es el motivo, creo yo que de esa manera toman una decisión muy precipitado y aparte muy visceral. Llegaron 20 personas amedrentandome", sostuvo González Sánchez.

El capi González les contestó que el no ha recibido ningún oficio del gobernador por eso no podía salir.

Mazatlán, Sinaloa .- " Hay una mala ejecución, no la forma de que me den un golpe de estado prácticamente de esa manera cuando nosotros hemos dado lo mejor ", dijo el delegado de vialidad y transporte.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.