Hazzel Peraza y su activismo en la comunidad trans en Mazatlán

“Yo empecé a informarme sobre eso, comencé a leer otras historias y dije esto es lo que yo siento, ahí encontré una identidad, desde ahí no he parado, mi activismo creo que fue por eso por todas las necesidades que yo tuve en mi juventud”, expresó Hazzel Peraza.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.