Hombre evita ser asaltado y resulta herido

Mazatlán.- Un vecino del ejido El Castillo terminó hospitalizado después de ser atacado con un arma blanca que le provocó una hendidura el brazo derecho, después de sufrir un asalto en la colonia Mazatlán 3.

El hecho ocurrió el pasado miércoles a las 17:35 horas bajo el puente peatonal localizado en la carretera Internacional al sur, frente a un supermercado.

Roberto Arturo trabaja de albañil y actualmente labora en una construcción en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, el medio que de transporte que usa diariamente es su bicicleta.

“Todos los días a las puras 05:00 (de la tarde) salgo de trabajar y me voy en la bicicleta hasta El Castillo. Nunca había tenido problemas, hasta ese día que me salieron los malandros estos.”

Según informó don Roberto Arturo, cuando pasaba por el puente referido le salieron dos hombres armados con cuchillos y lo amenazaron para conseguir su bicicleta.

“Me pidieron que me cayera con la bicicleta y la cartera o me dejaban como colador. Me detuve y ya estaba dispuesto a entregarla, cuando recapacité y mejor le pedaleé más recio.”