Hombre se avienta de torre de CFE en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Un hombre de aspecto indigente y aparentemente bajo los influjos de las drogas, se aventó de una altura de 10 metros de una torre de la Comisión Federal de Electricidad CFE, hasta el fango de un arroyo ubicado en la calle San Fernando del fraccionamiento Santa Fe de los Ángeles la tarde de hoy.

Información proporcionada por vecinos señalan que el sujeto que se aventó de la torre y que nunca lo habían visto por la colonia.

Una vecina comentó que cuando se subió a la antena comenzó a gritar que odiaba la vida y que ya no quería sufrir más y por eso se aventaría para ya no sufrir.

"Yo me acerque a él y hable con él, me pidió agua y un poco de comida, fui a la casa por el alimento y cuando estaba a punto de bajar escuchó la sirena de la Policía, tomó el agua y se subió otra vez, si hubieran llegado sin ruido probablemente el hombre no hubiera alcanza a aventarse", dijo una vecina del lugar.

Este acto fue llenando el lugar de curiosos quienes comenzaron a preguntarse quién era ese hombre, algunos vecinos se mostraban furiosos, pues nada más estaban quemando el nombre del fraccionamiento que ya se está quedando sin gente.

Otros se veían preocupados por no saber que iba a pasar con el hombre. Los agentes municipales llegaron al lugar y trataron de dialogar con él, pero este solamente se rió y se aventó cayendo de espalda.

Al lugar llegaron tres corporaciones de rescate Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios Mazatlán, quienes en conjunto trabajaron para estabilizar al lesionado y sacarlo del fango, así mismo información extraoficial señala que el hombre se originó por el salto una herida en la parte trasera de la cabeza de aproximadamente diez centímetros y la espalda se encontraba toda deformada como si se hubiera fracturado la columna.

El adulto fue trasladado al hospital general para su valoración médica especializada, se desconocen los generales del lesionado pues no portaba ninguna identificación.

Los agentes de la Guardia Nacional también acudieron al lugar y fueron quienes acordonaron el área para que ninguna persona entrara a irrumpir con las actividades de los rescatistas.

Una vez que se estabilizó al herido las unidades de emergencia y de seguridad se retiraron del lugar, así mismo las personas que se encontraban mirando el hecho, una vez que se recogió la cinta de precaución corrieron a ver el lugar donde había caído el hombre para ver si había dejado sangre.