Hospital General de Escuinapa no está listo para aumento de casos de Covid

Escuinapa.- Es hospital general ha luchado contra la pandemia de Covid-19, enfrentándose a una gran cantidad de retos que van desde su capacitación para atender a los pacientes, acondicionamiento de áreas especiales de aislamiento, equipamiento y que su personal médico sean contagiados por el virus.

Hasta el momento han logrado brindar atención a todos las personas que han solicitado atención y permanecen en un 95 por ciento de su capacidad; pero se dicen no estar preparados para un aumento masivo de contagios que pudieran realizarse con la apertura a la actividad económica, por lo que invitan a los escuinapenses a mantenerse alerta y aplicar las medidas de prevención.

Wilfrido Alonso Delgado Pardo, director del hospital general comentó que afortunadamente han logrado hacer frente a esta pandemia que se vive en el municipio, que se ha brindado atención a todos los pacientes que han acudido a esta unidad hospitalaria, que ha generado la saturación del área Covid-19.

Explicó que al inicio de la pandemia y los primeros contagios se acondicionó el área de urgencias como zona Covid-19, en donde había capacidad de 10 camas, pero conforme han ido pasando las semanas el aumento de pacientes que requieren hospitalización a incrementado, por lo que el personal administrativo ha tenido que aumentar la área de atención.

“Ante el aumento de contagios en hospital general tuvimos que convertir el área de urgencia en sala covid-19, pero desde hace 15 días que la demanda aumentó de pacientes con necesidad de hospitalización, por lo que tuvimos que ampliar el área de hospitalización, creando una capacidad para atender no más de 18 personas con covid-19”, mencionó Delgado Pardo.

Continuó, “Aclarar que camas sí se tienen, el problema al que nos estamos enfrentando es que no tengo personal médico que los pueda atender. Quiero hacer la aclaración que el hospital general de Escuinapa, no es un hospital covid-19, eso se lo explicamos a la gente y no quieren entender, porque hay pacientes que tienen seguridad médica como Issste o Seguro Social y no se quieren ir, porque para su atención tienen que trasladarse hasta Mazatlán, lo que ha generado la saturación de esta área covid”.

Dijo que permanecen preocupados y a la expectativa de la apertura económica y a las actividades de la nueva normalidad, ya que esto puede generar un aumento en los contagios y como unidad médica el hospital general de Escuinapa, no tiene capacidad, para internar a más de 18 pacientes con covid-19.

“Actualmente tenemos 15 pacientes internados por covid-19, pero si empiezan a llegar más pacientes, será muy difícil para nosotros brindarles atención, se tendrán que ir a otras unidades, porque no son un hospital covid-19. Hacemos lo que podemos para atenderlos, gracias a Dios algunos salen bien, pero otros hemos tenido la necesidad de trasladarlos a Mazatlán ante su gravedad”, expresó el director del hospital general.

Mencionó que hay ocasiones que el hospital general de Mazatlàn que es un hospital covid-19, les ha informado que no cuentan con espacios para la atención de pacientes covid, ya que viven la misma situación de carecer de personal especializado para atender esta área de riesgo.

“Estamos lejos de que el coronavirus pueda controlarse, estamos en fase 3 de máximos contagios y la verdad con la reapertura de la economía con comercios y turismo, en lo personal lo veo muy riesgoso que los contagios aumenten y como sector salud en Escuinapa no estamos preparados para un aumento de pacientes por esta enfermedad, ya que actualmente se tienen un 95 por ciento de su capacidad en atención covid-19, en el resto de las atenciones se labora de manera normal”, señaló.

Delgado Pardo dijo que hasta el momento no han tenido un acercamiento con la Secretaría de Salud, para que hospital general de Escuinapa sea un hospital covid-19, ya que no se ha tenido esa necesidad en el municipio, por lo que espera que la población responda y se siga cuidando para mantener una buena salud.

