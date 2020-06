Hoteles al 35% en dos semanas: Sectur

Mazatlán, Sinaloa.- Tras la reapertura del sector turístico en una o dos semanas, la ocupación hoteleras podría ser de alrededor de 30 a 35 por ciento, resaltó el secretario de Turismo (Sectur), Óscar Pérez Barros.

Añadió que están a tiempo de rescatar las vacaciones de verano, y se está trabajando para lograr al menos llegar a un 40 o 50 por ciento de ocupación.

El funcionario señaló que no puede dar cifras precisas, ya que no se tenía una fecha para la reapertura. No obstante, ya con una fecha de apertura, los hoteles pueden registrar las reservaciones.

Va ser un proceso lento, pero hay confianza que el trabajo conjunto entre Gobierno y empresas empezará la recuperación.

Actividades

Pérez Barros explicó que 161 hoteles de Mazatlán ya cuentan con el Distintivo de Sanidad, lo que vendría siendo el 68 por ciento de los establecimientos; el resto está por obtener la certificación.

La mayoría de las empresas abrirá con todos los servicios, destacando restaurantes, albercas y playas, estos tendrán una capacidad de un 40 por ciento. También se exigirá el cubrebocas y la distancia de 1.5 metros.

Los que siguen restringidos son los gimnasios y salones de eventos de los hoteles.

El secretario de Turismo reconoció la disposición total de los empresarios turísticos que han acondicionado áreas.

Asimismo, se ha capacitado al personal para ofrecer un destino turístico seguro para el visitante y también para los trabajadores.

