Hoy será coronada Libia III, Reina del Carnaval de Mazatlán 2020

Mazatlán.- El pasado 1 de febrero, al haber sido elegida reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2020, Libia Gavica Farriols confirmó que con dedicación y esfuerzo, los sueños se hacen realidad.

De sangre azul

La guapa soberana es la quinta integrante de su familia que portará la corona de la fiesta carnavalera, y aunque se pensara que por portar el apellido Farriols ya tenía el título seguro, no fue así, por ello, la guapa hija de la Reina de los Juegos Florales de 1990, Libia Gavica, se preparó durante dos años para participar en la codiciada contienda.

“En el proceso, siempre estuvo el miedo del qué pasaría si fuera la única persona que no lleva la corona a la familia”, comentó Libia, quien hoy será coronada y seguirá poniendo el alto el nombre de la ya llamada “dinastía”.

Esta experiencia ha sido muy emocionante para la joven, que no descarta la idea que en un futuro alguna de sus hijas vivan al máximo la fiesta del carnaval.

Libia III, reina del Caraval de Mazatlán 2020. EL DEBATE

Asciende al trono

Después de tanto esperar el gran momento, hoy, la nueva integrante de la dinastía será proclamada reina cuando el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, coloquen sobre su cabeza una majestuosa corona.

Los fuegos artificiales anunciarán al pueblo que la reina ha sido coronada.

Libia promete a los mazatlecos ser una soberana digna y poner en alto el nombre de su ciudad en todos los rincones del mundo.

“El carnaval representa muchas cosas para mí, me trae recuerdos muy bonitos. Es una pasión gigante la que siento por la fiesta, me encanta, he crecido con ella. Cada año he participado, sé cuánto les importa a los mazatlecos esta tradición, es algo muy bonito”, contó en entrevista.

Atavío real

Este día tan especial portará un elegante traje elaborado por la distinguida diseñadora de reinas, Sodelva Ríos, quien desde hace 27 años se ha encargado de vestir a la realeza de carnaval, y este no será la excepción.

Para esta especial velada, la modista, que inició a elaborar la prenda desde noviembre pasado, se inspiró en los bailes del Continente Americano para la elaboración del vestido que portará Libia. El canutillo, la chaquira y la lentejuela son los principales elementos que Sodelva Ríos destaca en cada de sus creaciones y en esta ocasión no será la excepción.

El atuendo se conforma de un vestido que lleva falda y corselete, cauda, corona, cetro, así como accesorio: pulsera, collar y aretes, piezas elaboradas a mano que en total pueden llegar a un peso cercano a los 20 kilogramos.

Algunos de los detalles que tendrá este traje real es que cada pieza es artesanal, hecha 100 por ciento a mano, trabajo en el que participaron cerca de 13 personas. La cauda tiene 100 metros de blonda bordada en su mayoría de tono salmón, con tela como encaje en tonos dorados y beige, mismos que resaltarán durante los casi 8 kilómetros que durarán los magnos desfiles de Carnaval. La corona está elaborada con pedrería y Swarovski.

Evocarán los carnavales de Latinoamérica

La directora artística del Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán, Zoila Fernández, contó que la alegría se apoderará del show para entregar los arreos reales a la soberana del Carnaval 2020 hoy en el estadio Teodoro Mariscal.

“En la alegría será un carnaval dentro del carnaval. Lo que se va a mostrar es la alegría del Continente Latinoamericano en estas fiestas, cada uno con sus tradiciones y vestuarios. Colombia, Ecuador, Chile y México serán tema en este apartado”, refirió la entrevistada, quien agregó que el espectáculo incluirá más de 100 bailarines a cargo de los coreógrafos Guillermo Carrillo, Ernesto Crespo, Javier Arcadia, Gualberto Castro (que participa como invitado) y Agustín Martínez.

Homenaje

Este 2020 se cumpliría el aniversario de oro del reinado de la emblemática Libia Zulema López Montemayor, abuela de la actual soberana, sin embargo, en mayo de 2019, la también Señorita Sinaloa y Señorita México falleció. No obstante su vida y legado marcó a su familia, de la cual han salido ya cinco soberanas para esta máxima fiesta, incluida Libia Gavica, así como Libia Zulema Farriols, su mamá, quien fue reina de los Juegos Florales en 1990; su tía Pamela Farriols López, soberana del Carnaval del 2000, y su prima Daniela Tostado Farriols se coronó en 2016.

“Lo que me marcó para participar (como candidata a reina del carnaval) fue cuando mi abuelita coronó a mi prima Daniela (Tostado) y cuando fue el homenaje de mi mamá (Libia Farriols) por sus 25 años, en el 2015. Fui con ella en el carro alegórico saludando a los mazatlecos y me mostraban su amor. Fue maravilloso disfrutar esos momentos con mi mamá”, comentó la hoy reina del 2020, la cual sin duda brindará un homenaje especial a su abuela durante su coronación y el desfile del domingo, pues el 23 de febrero, la extinta dama cumpliría 68 años.

Fue una reina en toda la extensión de la palabra. Ella miraba el carnaval como algo de la familia.

La destacada Lissy Bernal, Reina del Carnaval de 1995, celebrará su aniversario de plata.

Con esa pasión y alegría que siente por el carnaval y que corre por sus venas, la bellísima Lissy Bernal también vive hoy la máxima fiesta.

Para Lissy, ese año en que representó a los mazatlecos fue de muchos compromisos y responsabilidades, y siempre trató de poner el nombre de Mazatlán muy en alto.

El recuerdo más bello que tiene de esta experiencia es sin duda alguna el cariño de todo el pueblo.

La homenajeada viene de una familia 100 por ciento carnavalera.

Por un lado, su madre también fue una reina muy recordada por las generaciones pasadas, y por su abuelo, al que le gustaba la banda y el carnaval. Exhorta a todos a disfrutarla y vivirla con alegría.

Noche de gala

Una vez coronada y situada en el trono junto a las princesas reales, Libia III disfrutará el espectáculo que la guapa veracruzana Yuri y el galante tlaxcalteca Carlos Rivera brindarán para alegrar el tercer día de fiesta.

El escenario del Teodoro Mariscal vibrará con estas dos privilegiadas y potentes voces mexicanas.

Ya no vives en mí es la nueva versión de la melodía interpretada en el pasado por la jarocha y que en 2017 lanzó en colaboración junto al exacadémico.

Este par emprenderá un espectáculo en conjunto, donde además de ofrecer sus éxitos individuales, harán mancuerna.

Durante la velada se podrán escuchar los grandes éxitos de ambos artistas.

Aún no se ha dado a conocer cuál de los dos será el encargado de abrir el espectáculo.