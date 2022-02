Hugo Enrique Moreno, exalcalde de Escuinapa, exige a Rocha se esclarezca el incendio de sus 3 vehículos

Sinaloa.- Hugo Enrique Moreno Guzmán, exalcalde de Escuinapa y coordinador de Movimiento Ciudadano en la zona sur, exige al gobernador Rubén Rocha esclarecimiento en su caso, luego de que el pasado mes de diciembre le incendiaran 3 carros.

“No ha habido ningún avance, no me han dicho, había dicho el gobernador que no habíamos declarado, claro que pusimos la demanda”, expresó Hugo Moreno.

El siniestro se estima sea por asuntos políticos, pues un mes antes quemaron una casa a otro miembro de Movimiento Naranja en Mazatlán.

Los daños ascendieron a un millón de pesos aproximadamente. Moreno aseguró que nunca ha recibido ninguna amenaza, además viaja sin escoltas.

“Lo que me mortifica es mi familia, en Sinaloa hay códigos de ética, pido el apoyo y el respaldo de las autoridades”, concluyó.