Huracán Pamela: viven una de sus peores inundaciones en La Concha, Escuinapa, Sinaloa

Sinaloa.- Las campanas de la iglesia replicaron alrededor de las las 11:00 horas alertando a los habitantes de está sindicatura La Concha, en Escuinapa, Sinaloa, que el cauce del río Las Cañas se desbordaba y ponían en riesgo la vida de cientos de familias, por lo que era necesario trasladarse de urgencia a un lugar seguro.

En pocos minutos más del 80 por ciento de las viviendas se vieron afectadas por el desbordamiento del río que en algunas zonas casi cubría por completo algunas viviendas.

El panorama era desolador, una gran cantidad de personas reflejaban tristeza y desesperación al ver su patrimonio perdido entre las aguas turbulentas del río.

Aurelia García González, con lágrimas en su rostro relató con gran desesperación lo vivido en esta tragedia que mantenía bajo el agua su hogar.

"Venga aquí está mi casa, esa es, prácticamente lo he perdido todo, sí sabíamos de qué venía el huracán pero no pensamos que nos fuera a causar tanto daño, lo he perdido todo", relató sin poder contener el llanto.

Trinidad Navarro Mayorquin, dijo que es una tragedia lo vivido en La Concha, pero que lo más importante es que lograron salvar su vida.

En otra zona de la sindicatura los habitantes salieron por su propio pie a la orilla de la carretera, algunos con las pocas pertenencias que pudieron rescatar, otros rescataron a sus animales, perros, becerros y cerdos que mantenían a la orilla de la rúa federal.

Los habitantes de esta zona manifestaron molestía, ya que eran las 13:00 horas y las autoridades no hacían presencia en la comunidad para brindarles auxilio.

Elementos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil y de rescate acuático arribaron a la sindicatura después de brindar auxilio a los habitantes del Ejido de La Campana.

Una mujer y su hija se encontraban llorando con gran desesperación, pidieron auxilio a los elementos porque en el interior de su domicilio que estaba cubierto en su totalidad por el agua permanecía su esposo una persona de la tercera edad.

Personal especializado en rescate acuático se introdujeron a las aguas y con el apoyo de una larga cuerda rescataron al hombre y a otro adulto mayor que permanecían en la zona.

Los elementos continuaron realizando el rescate de más personas que se encontraban en riesgo.

Al lugar arribó una joven mujer pidiendo el apoyo para una madre y su pequeña hija que se encontraban arriba de una mesa en espera de ser rescatados, por lo que un grupo de elementos de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar ayuda.

Emmett Soto Grave, presidente municipal que permanecían en la sindicatura se dijo muy preocupado y se comprometió a realizar las acciones necesarias para que el municipio sea declarado zona de emergencia y arriben apoyos a las familias afectadas por el huracán Pamela.

Leer más: Huracán Pamela: Daños en 300 viviendas deja desborde del río Baluarte al sur de Sinaloa

Durante su estancia en La Concha el mandatario municipal hizo el llamado a autoridades estatales y a la Secretaría de Marina para reforzar las acciones de rescate de las familias afectadas por las inundaciones.