IMSS apoya el Paro Nacional de Mujeres con tono morado

Mazatlán.- El Sector Salud se solidarizará con el Paro Nacional de Mujeres, el próximo lunes 9 de marzo, portando una prenda o listón color morado.

La secretaria general del sindicato de trabajadores del IMSS, Marisol Inzunza Balderas, informó que el sector que representa no se puede ausentar de sus actividades durante ese día, pues arriesgarían la salud de los pacientes, ya que en las diferentes áreas del nosocomio, el personal femenino es de vital importancia para su operatividad.

Apoyo

“Se va a sumar simbólicamente. Nos vamos a vestir de morado. Enfermería, que trae uniforme, usará un moñito morado, pero por ser una institución de atención prioritaria, no se pueden suspender labores de oficinas, y mucho menos médicas”, señaló .

Inzunza Balderas

Agregó que entre el 80 y 90 por ciento del personal de enfermería de ese hospital está formado por mujeres, por lo que el hecho de que se ausentaran representaría un riesgo contra la salud de los pacientes.

EL DEBATE

Dijo que tanto los trámites médicos como la entrega de medicinas no se pueden atrasar.

Sin embargo, reiteró que el hecho de que las mujeres no suspendan labores no significa que no apoyen la causa.

“Podrán entender que es una institución que puede participar simbólicamente pero no físicamente, y eso no quiere decir que no apoyemos a las mujeres que laboramos aquí.”

Casos de ausencia

En caso de que alguna de las trabajadoras decida no acudir, se evaluará el caso individualmente, señaló.

“Dependiendo del área que quede desprotegida, porque institucionalmente, a escala nacional no está respaldada una falta... Por decir, una doctora de terapia intensiva se ausentará, imagínate un paciente en estado crítico, pues es agravar la salud. Es la vida de alguien, no puedes dejar de venir”, ejemplificó.