IMSS no suspende servicio de hemodiálisis en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de que ayer (martes) derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestaran en las afueras del instituto para exigir que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no les quitara las hemodiálisis, el IMSS emitió un comunicado en donde informa que derivado del cambio de proveedor del servicio de hemodiálisis extramuros que se brinda a pacientes adscritos al Hospital General de Zona No. 3 de la ciudad de Mazatlán, se presentó un desfase en la atención, sin embargo el servicio no fue suspendido.

La Delegación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa indicó que el ajuste en la prestación del servicio se presentó debido a un cambio de proveedor derivado de un proceso licitatorio tras el vencimiento del contrato que se encontraba vigente hasta el día 17 de junio.

Una vez emitido el fallo a favor del nuevo proveedor del servicio, los expedientes médicos de los pacientes que reciben el servicio de manera subrogada fueron migrados para que continúen recibiendo el servicio con el nuevo proveedor de manera regular a partir de este 19 de junio, garantizando la calidad del mismo.

Asimismo, de presentarse necesidad de alguna sesión de hemodiálisis de manera urgente, ésta se brindará de manera intramuros, o bien, será canalizada de manera interinstitucional al Hospital del ISSSTE, Hospital General u otra institución según sea el caso.