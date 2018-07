IMSS trata a los niños con déficit de atención

Mazatlán, Sinaloa.- Para brindar una mejor calidad de vida a niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga tratamiento médico y sicológico con el objetivo de que tengan un adecuado rendimiento escolar y logren desarrollar una sana relación con sus padres, familiares y compañeros de escuela.

El diagnóstico

Realizar un diagnóstico en los primeros años de vida del infante permite a los especialistas intervenir de manera oportuna y evitar que pasen meses, e incluso años, con los diversos síntomas que padecen los menores con este trastorno, pues son impulsivos, descuidados, propensos a accidentes y sin disciplina para aceptar reglas tanto en el hogar como en la escuela, problemas que pueden continuar durante la adolescencia y aún en la vida adulta.

Foto: IMSS

De cada 100 menores en edad escolar, en promedio cuatro presentan este trastorno, el cual es más común en niños que en niñas, en una proporción de seis varones por una mujer.

El diagnóstico se realiza cuando el niño o adolescente presenta en un periodo de seis meses o más, por lo menos seis síntomas de falta de atención. Entre ellas se encuentran problemas para mantener la atención en actividades recreativas, no escuchar cuando le hablan, no obedecer instrucciones, no completar actividades, a menudo perder las cosas, levantarse cuando se espera que esté sentado y no poder participar en actividades de manera tranquila.

Foto: IMSS

En 2017, en la especialidad de Siquiatría se otorgaron 6 mil 650 consultas de primera vez para el tratamiento del trastorno por déficit de atención y casi 9 mil 590 para el seguimiento de los menores.

Sin cura

Una vez diagnosticado, el niño con el trastorno recibe atención integral y personalizada, que tiene como objetivo controlar los síntomas que se asocian al mal comportamiento, pues no hay una cura como tal.

Se requiere de medicamentos, sicoeducación, modificación conductual y orientación a padres y profesores.

Los medicamentos que el IMSS proporciona no causan adicción ni somnolencia en los menores, son sustancias controladas que se indican a partir de los 6 años y que actúan en el sistema neuroquímico, ayudan a la producción de dopamina y noradrenalina, que favorece la maduración cerebral y un mejor control de los síntomas de falta de atención.

El llamado

El Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a los padres de familia que piensan que su hijo es “inquieto”, a considerar estos síntomas, ya que pueden padecer este trastorno y requieren acudir al médico para que se le otorgue tratamiento según sus necesidades.