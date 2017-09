INCREÍBLE Sube el precio de la gasolina el fin de semana

Mazatlán, Sinaloa.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que este fin de semana, las gasolinas Magna y Premium, así como el diesel subieron 3 centavos en cada caso, en comparación con los precios ofrecidos el viernes.

Por lo anterior, ciudadanos mazatlecos consideraron que aunque quizá el aumento no es mucho, sí les afectará a largo plazo en el abastecimiento de combustible, así como también conforme avance el año, ya que estiman que los incrementos continúen.

Las alzas afectan principalmente a la clase trabajadora. Foto EL DEBATE

ALZA AFECTA A EMPLEADOS

Juan Carlos Ramírez mencionó que por semana abastece su automóvil de cuatro cilindros con 700 pesos debido a que trabaja casi todo el día y el uso de su vehículo no está a consideración porque lo necesita para trasladarse en su empleo como vendedor.

“La verdad, sí me afectará porque lo utilizo todo el día. Lo que quisiera, como todos, es que los precios en la gasolina disminuyeran en lugar de subir porque hay muchos ciudadanos que no tenemos más opción que utilizar el carro de manera constante y las autoridades se aprovechan de esta situación para incrementar los precios.”

Carmen Solano añadió que su empleo la obliga a recorrer largas distancias en automóvil al trasladarse desde Mazatlán a Culiacán diariamente por su puesto como supervisora de área en una empresa de construcción.

La gasolina aumentó el fin de semana. Foto EL DEBATE

“La gasolina para mí sí es indispensable, es algo de lo que no puedo prescindir porque la necesito para trasladarme, aun así, no se me hace justo que los precios incrementen porque el sector trabajador somos los más afectados, sin mencionar a quienes lo utilizan también como manera de traslado diario, así que claro que nos hará invertir más y nos afecta.”

PRECIOS ESTIPULADOS

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, el precio máximo de la gasolina Magna es de 16.49 pesos el litro, el de la Premium de 18.23, y el del diesel de 17.26 pesos el litro.

Pero según la empresa dedicada al monitoreo de precios de los combustibles, Oil Price Information Service (OPIS), por la ubicación geográfica, los precios aumentarían entre 15 a 40 centavos el galón.

Los incrementos se dieron este fin de semana con el quinto informe de Peña Nieto.