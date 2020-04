Iglesias de América Latina consagran a la Guadalupana y piden pare al COVID-19

Mazatlán, Sinaloa.- Las iglesias de América Latina y el Caribe se unen en oración y consagran a la virgen de Guadalupe para pedir por los enfermos de Covid-19, muertos asimismo por médicos y enfermeras.

El Obispo de Mazatlán Mario Espinosa Contreras, de rodillas ante la imagen de la emperatriz de América, hizo oración para pedir pare esta pandemia.

Se eligió el domingo de resurrección para sumarse todos en oración e invitar al pueblo de mantenga en casa.

En este tiempo venturoso el señor resucitado nos dice, "no teman , no tengan miedo" a preferir la verdad en vez de la mentira , la honestidad y no el engaño, la justicia al abuso, la unidad en vez de división y en lugar de la ruptura la reconciliación.

Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

El prelado en este domingo de resurrección lamentó que aún en plena contingencia se sigan lo feminicidios , llamó a seguir el ejemplo de Jesús que en un acto de humildad y amor murió en la cruz.

