Ignoran a Patronato de Bomberos de Escuinapa para designar al nuevo comandante  

Escuinapa, Sinaloa.- Rosa María Grave Castro, presidenta del Patronato de Bomberos Voluntario lamentó la nula coordinación que el municipio ha mostrado y el poco interés de trabajar coordinadamente para que esta corporación funcione en beneficio de los escuinapenses, prueba de ello ha sido la designación del nuevo comandante.

La tarde del pasado miércoles, el Gobierno Municipal anunció el cese de Juan Antonio Lam Huipio como coordinador de Protección Civil y asignó en este cargo José Román Toledo Bustamante, quien estaba a cargo de Bomberos Voluntarios. Al darse ese cambió el municipio también hizo oficial el nombramiento Rodolfo Tiznado, como el nuevo comandante de Bomberos Voluntarios.

Grave Castro lamentó que el actual gobierno que encabeza Blanca Estela García Sánchez se mantenga con total hermetismo y no muestre ningún iteres por tener un acercamiento con el Patronato de Bomberos, para juntos poder trabajar juntos por el bienestar de esta corporación que tantos beneficios brinda a los escuinapenses.

“Yo no sabía nada, de repente me llega el comandante (Román) a mi casa, ya por la tarde con un oficio que lo firmaba la oficial mayor, en donde se designaba a un nuevo comandante, y al preguntarle qué pasaba con él, me dijo “es que yo me voy a Protección Civil”. Y yo le comenté que somos el Patronato quienes tenemos que nombrar al nuevo encargado de Bomberos y no el Ayuntamiento”, relató.

Comentó que como encargada del patronato no aceptó el oficio enviado por el municipio, ya que fue un acto de informalidad, ya que no tomaron en cuenta para nada al patronato.

“Yo el oficio no lo acepté, fue algo muy informal, una copia cualquiera, aunado que a mí nadie me llamó para notificarme o tomar en cuenta nuestra opinión, ¿a qué estamos jugando?. Cuando los hemos buscado no nos quieren recibir, mandamos oficios no nos los reciben, hacen reuniones hablan de Bomberos y a nosotros ni siquiera nos han procurado o para extendernos alguna invitación para algún evento”, criticó.

Continuó diciendo; “No sé, que pasará, con la presidenta municipal, cuando nos reunimos al inicio de su gobierno que nos apoyo un regidor para platicar con ella y hablamos sobre un terreno para la base de Bomberos, en esos tiempos nos daban gasolina y actualmente nos siguen pagando algunos elementos. Pero sin explicaciones nos retiraron el apoyo de la gasolina. Pero de ahí en adelanta ya nunca nos han querido recibir, hemos ido, no la topamos y nos ha dicho que está ocupada, ya enviamos un oficio, y nada, le hablo a Fabiola (secretaria de presidencia) no me contesta, la verdad ninguna atención para patronato. Ellos están haciendo las cosas brindándose las trancas, sin tomarnos en cuenta”

Dijo que como patronato están viendo que van hacer, como pueden tener el acercamiento con la alcaldesa para poder platicar.

“La verdad que yo no conozco al nuevo comandante (Rodolfo Tiznado), no sé quien es, fue recomendado por Román, y eso no es válido, porque ese procedimiento tiene que ser asignado por el patronato, yo sé que el Ayuntamiento nos apoya a pagar la quincena de algunos elementos, pero para la toma de decisiones tenemos que estar de acuerdo todos, ya que es una corporación que si falla a quienes afectamos son a la ciudadanía”, señaló.

Tras lo sucedido, como presidenta del patronato realizó la convocatoria de los integrantes de esta organización social para juntos tomar la decisión de qué acciones se tomarán. Si se aceptará al nuevo comandante o se procederá hacer el cambio y sean ellos quien designen a la persona responsable de Bomberos Voluntarios Escuinapa.