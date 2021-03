Igualdad de derechos y oportunidades, exigen las mujeres mazatlecas

Sinaloa.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, las mazatlecas seguirán luchando por que se respeten sus derechos.

Algunas consideran que hace falta más oportunidades para ellas. Sobre todo en el ámbito laboral. Destacan que durante años se ha luchado por tener lo que actualmente les corresponde, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, votar y aspirar a un cargo público.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Algunas féminas conmemorarán el Día Internacional de la Mujer asistiendo a una marcha que organiza el colectivo feminista Perlas del Pacífico en Mazatlán. Reprueban los actos de violencia que se han generado en el país y el estado.Buscarán exigir justicia para las mujeres desaparecidas en Sinaloa.

Leer más: Colectivo feminista La Tesis realiza perforance artístico previo al 8M en Chile

Aunque no se ha llegado a la meta de terminar con la desigualdad de género, consideran que hay avances, aunque no bajarán la guardia y seguirán saliendo a las calles a luchar por las que ya no tienen voz.

“Es lamentable lo que estamos viviendo”: María Guadalupe González, Ciudadana

No me considero feminista, pero sí apoyo las marchas. Creo que es importante que luchen por las mujeres que ya no están con nosotros. Estoy en contra de la violencia de la mujer. No es justo que se metan con las mujeres si no han hecho nada.

Es muy triste todo lo que está pasando en nuestro país. Es lamentable que no se haga nada al respecto de la desaparición de las mujeres en Sinaloa. Supe de la marcha que están organizando para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero trabajo todo el día por eso no podré ir, aunque siempre tengo la intención de participar por lo menos en una marcha.

Creo que se siente bonito el ver a tantas mujeres unidas por un mismo objetivo.

Respeto y admiro a esas mujeres que no tienen temor y salen a la calle a exigir lo que por derecho nos corresponde. También me ha tocado ver muchos casos de las mujeres que se casan y sus esposos las tratan como un objeto más, nada más para que hagan las tareas del hogar, y eso también está mal.

Repito, no soy feminista pero sí estoy de acuerdo en luchar por nuestros derechos.

“Celebramos nuestra independencia”: Mariana Ontiveros Picos, Ciudadana

Es importante celebrar el Día de la Mujer porque de esa manera estamos celebrando nuestra autonomía e independencia. Al igual que logramos tras años de lucha ser tratadas de forma igualitaria, esta meta no se ha logrado al 100 por ciento. Digamos que vamos a la mitad del camino.

Aún nos queda mucho por lograr, por eso debemos seguir en pie de guerra. Creo que es justo exigir y gritar por nuestros derechos y por las que ya no tienen voz. Me considero feminista, admiro mucho a las mujeres que gritan y exigen a las autoridades por nuestros derechos.

Esperemos que las autoridades por fin tomen cartas en el asunto y resuelven los casos de cada desaparecida.

Pienso que día con día más mujeres despertamos y nos unimos a la lucha. Es lamentable que en estos tiempos siga la desigualdad de género. Las mujeres podemos aspirar a algún cargo público. Ahora tenemos algunas oportunidades, por ejemplo, de poder votar, el poder estudiar una carrera universitaria. Estoy contenta por ser mujer y por luchar por todas.

“Vamos a salir a las calles a conmemorar este día”: Scarlett Nordahl, Feminista y activista social

La forma en la que yo, como ciudadana voy a conmemorar el 8 de marzo, será saliendo a las calles a manifestarme en compañía del colectivo al cual pertenezco, que es Perlas del Pacífico. También vamos a brindar apoyo en cualquier actividad que se desarrollen estos días de conmemoración a esta fecha.

Leer más: "México feminicida", "Aborto legal ya", y "Un violador no será gobernador" en Palacio Nacional

No cabe duda que a pesar de que en Mazatlán se ha registrado una evolución y un crecimiento de esta llama del feminismo, debo decir que el camino es larguísimo todavía.

El feminismo en Mazatlán tiene muy poco y está liderado por jóvenes, lo que me parece más importante porque nos habla de unas nuevas generaciones más informadas, que tienen otra sed de justicia, una búsqueda por que los derechos sean respetados. Haremos todo lo posible por que siga creciendo este movimiento, que siga la unión.

El feminismo no es lo que se dice en los medios ni en las redes sociales. No somos matabebés ni estamos buscando estar en contra de lo que dicta la sociedad, estamos buscando que todos los espacios sean justos para todos y que las mujeres alcancen puestos de poder.