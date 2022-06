Imparten plática sobre el cuidado del medio ambiente en escuela de San Ignacio, Sinaloa 

San Ignacio, Sinaloa.- Como parte de la celebración del Día del Medio Ambiente, el director de turismo en San Ignacio, Carlos Piña Cruz, brindó una plática sobre este tema a alumnos de secundaria de la cabecera municipal.

Les habló de la importancia de cuidar el medio ambiente y contribuir a mejorar el entorno en el que vivimos y de esta manera también valorar los atractivos turísticos y naturales con los que cuenta San Ignacio.

Con ayuda de la proyección de dos cortometrajes con la temática de cómo cuidar el medio ambiente y los efectos que ocasiona el no contribuir a realizar actividades a su favor, el funcionario municipal se acercó a los jóvenes para realizar dicho trabajo.

El día mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio en nuestro país y a través de la dirección de turismo municipal se busca también hacer conciencia de valorar nuestro medio ambiente y los atractivos turísticos y naturales que existen en San Ignacio, tal es el caso de las aguas del Río Piaxtla o del Área Natural Protegida donde se localiza la zona arqueológica de Las Labradas.

“En San Ignacio contamos con muchos atractivos turísticos y forman parte de la naturaleza propia de las comunidades, como las playas de Barras de Piaxtla o la gran biodiversidad que se encuentra en la Meseta de Cacaxtla y es necesario inculcarles a los jóvenes que es necesario hacer acciones que cuiden nuestro entorno y las riquezas naturales con las que contamos”, señaló el director de turismo.

Los alumnos participaron de manera activa en esta actividad y se mostraron interesados en aplicar acciones de cuidado del medio ambiente desde sus hogares, como ahorrando agua al momento de bañarse o no desperdiciarla, así como el no gastar tanta luz o apagar focos o aparatos eléctricos cuando no se usen.