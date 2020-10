Impulsará Quirino Ordaz conexión de Mazatlán con Canadá por Corredor Económico

Mazatlán.- El gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel consideró muy viable la propuesta de ampliar el proyecto del Corredor Económico del Norte, el cual inicia en Mazatlán y originalmente conectaría hasta la costa este de Estados Unidos, para prolongarlo hasta Winnipeg, Canadá, y adelantó que la próxima semana se reunirá con los inversionistas que impulsan esta magna obra que detonará el desarrollo económico del sur del estado.

Así lo dio a conocer en entrevista con los medios de comunicación luego de inaugurar en compañía de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, y del presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, el Monumento de la Perla del Pacífico, justo en la confluencia de las tres principales vialidades de Mazatlán que han sido remodeladas en este gobierno, como es la Avenida del Mar (el Malecón), la Camarón Sábado (Zona Dorada) y la Avenida Rafael Buelna, justo frente a otro emblemático edificio del puerto, como es el complejo del Valentinos, del cual dijo, se buscará con los propietarios la posibilidad de reactivarlo, pues es un ícono de Mazatlán.

En cuanto a la propuesta de prolongar el Corredor Económico del Norte hasta Winnipeg, Canadá, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que es un proyecto muy ambicioso, que va en este momento en su fase logística.

Estamos platicando con estos potenciales inversionistas, ellos tienen mucho interés, está interviniendo también el gobierno federal, y estamos ahorita valorando toda la etapa logística, y esto vendrá a consolidar la economía del sur y del Corredor Económico del Norte”, precisó.

En cuanto a la interrogante sobre la posibilidad de que este proyecto quede solamente en eso, sin poder concretarse, el mandatario estatal, dijo que a diferencia del proyecto original, aquí ya hay interés manifiesto de inversionistas privados.

“Lo importe a mi juicio es que hay inversión privada, porque el gobierno no tiene dinero, entonces debe dar facilidades, apoyos, aportar los terrenos, ya que no hay dinero para desarrollar una obra de miles de millones de pesos, y pienso que eso fue la parte del estancamiento que hubo en el puerto, porque por más que se buscó traer recursos fueron insuficientes, tenemos que pensar en grande, y la garantía es la participación del sector privado. Yo me reuniré con ellos la semana entrante, pero ya hemos avanzado mucho”, señaló.

En cuanto a la obra inaugurada, el Monumento de la Perla del Pacífico, el gobernador del estado felicitó por la idea al presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, sobre todo porque fue posible concretarla gracias a la participación del sector privado, que donó la estructura de acero que luce ahora en la glorieta.

Además, tal como lo hizo el alcalde, destacó que se haya colocado en una posición estratégica, como es la confluencia de las tres principales avenidas, y al respecto, recordó que sólo en la Camarón Sábalo y la Rafael Buelna, las cuales serán inauguradas oficialmente muy pronto, se invirtieron 360 millones de pesos, en una longitud de 6.8 kilómetros que miden entre las dos.

En su intervención, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, dio a conocer que la inversión en el Monumento de la Perla del Pacífico fue de 4.5 millones de pesos, y vendrá a cambiar el corazón turístico de Mazatlán, como es la glorieta frente al Valentinos.

El edil también reconoció que el gobernador Quirino Ordaz Coppel se ha dedicado a transformar a Mazatlán, tarea a la que se sumó a partir del 2018, en su administración municipal, y aseguró que han hecho un buen equipo.

También asistieron al evento el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros; el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; y la presidenta del DIF municipal, Gabriela Peña Chico de Torres.