Inclusión es una agenda pendiente, aseguran panelistas y consejeros electorales en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El tema de la inclusión es una agenda pendiente, según los panelistas y consejeros electorales en el marco del primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión en Mazatlán, Sinaloa.

En la mesa de trabajo durante el segundo día de actividades los expertos mencionaron que se debe brindar protección y garantía a todos los mexicanos.

Ahí se llevó a cabo la exposición del tema, medidas de inclusión dictadas para incrementar la participación política en grupos de la diversidad sexual, jóvenes, afrodescendientes y personas con discapacidad.

Leer más: Alcalde de Mazatlán acusa a Lorenzo Córdova de ser el principal opositor de la revocación de mandato

El consejero electoral y de participación ciudadana de Guerrero, Edmar León García habló sobre las medidas de inclusión dictadas para mejorar en ese sentido.

Grupos de la diversidad sexual, afrodescendientes, personas con discapacidad, y población afromexicana son a los que mayormente se discriminan. Cada grupo vulnerado históricamente, para efectos de ejercicio de derechos político electorales, tiene su propia dinámica.

Se consideró que estarán representadas, tanto por el principio de paridad transversal como en las acciones afirmativas a implementar para personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, en las que se conmina a los partidos políticos a postular a población joven en observancia al principio de igualdad sustantiva

En el caso de que se postularan personas no binarias, las mismas no serían consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, los PPN no podrían postular más de tres personas que se identifiquen como no binarias.

Inclusión es una agenda pendiente: panelistas en Mazatlán | Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

León García dijo que se fijan lineamientos para que el Consejo General del INE establezca medidas afirmativas tendientes a garantizar condiciones de igualdad para la participación política de las personas con discapacidad, así como otros grupos de vulnerabilidad.

Por su parte Norma Beatriz Pulido Corral consejera electoral del estado de Durango aseveró que en el párrafo tercero del artículo primero se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales, y cualquier otra conducta que atente a la dignidad humana.

La sala superior y los tribunales han determinado que el principio de igualdad es un elemento fundamental.

“En Durango hemos tomado criterios generales muy coincidentes. En nuestro estado hemos emitido acciones afirmativas. En los resultados del pasado proceso electoral tuvimos a 9 personas con discapacidad, 22 indígenas, 20 jóvenes, 10 de la diversidad sexual”, expresó Beatriz Pulido.

Leer más: Hoy clausuran el Primer Congreso Nacional de Igualdad en Mazatlán

Betzabe Apodaca Ruíz de Baja California dijo que la inclusión es una materia inacabada. “El reto que tenemos las autoridades es grandísimo tenemos que incluir sin pasar un proceso de discriminación”, concluyó Apodaca Ruíz.