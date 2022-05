Incrementa el precio del aguacate en Mazatlán, pero no bajan las ventas

Los locatarios de las fruterías esperan que ya no se incrementan los precios , pues aunque las ventas no han disminuido, temen a que la situación empeore si más productos de la canasta básica aumentan.

El comerciante dijo que no han bajado las ventas, incluso que hasta lo llevan más . "A la gente le gusta lo bueno yo creo que por eso se vende más. Lo mismo pasó con el limón cuando estaba caro se vendía, ahora que bajó ya casi no lo llevan quizás porque se vende por todos lados ", expresó Julio Garabato.

