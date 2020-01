Incrementa número de asaltos en negocios de Mazatlán

Mazatlán.- El presidente de la Canaco, Jesús Sandoval Gaxiola, confirmó que el pasado martes se registraron cinco asaltos en diferentes sucursales de una cadena de tiendas de autoservicio en menos de 24 horas.

Sin embargo, estima que el número de asaltos a negocios podría ser mayor, pero los encargados no denuncian por miedo o por falta de seguros en los negocios.

Exhorto

“Las tiendas de conveniencia y las farmacias son a las que más les roban, pero algunos no denuncian, por ello no tenemos un número exacto, porque los demás no denuncian. Debemos de ir a denunciar para que las autoridades se den cuenta de la gravedad del asunto”, comentó Sandoval Gaxiola.

El presidente de la Canaco exhorta a todos los comerciantes a denunciar cualquier asalto , aunque sea una cantidad mínima que los delincuentes les roben, para presionar a las autoridades.

Víctor Olivas/EL DEBATE

La recomendación es que denuncien, ya sea que les hayan robado 20 pesos o el monto que sea, pero hay que denunciar, expresó el líder de la Canaco.

Solución

Sandoval Gaxiola argumentó que hoy se reunirá con los dueños de la cadena afectada para platicar y valorar los daños. El objetivo del encuentro es buscar solución para disminuir o evitar los asaltos.

Los líderes de la Canaco buscan un acercamiento con Seguridad Pública para que los elementos de seguridad operen las 24 horas cerca de los negocios.

Mañana, Sandoval Gaxiola tendrá una reunión de consejo con Seguridad Pública, donde se expondrá el tema y se buscarán opciones de operativos.