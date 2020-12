Incumple Jumapae con pago de aguinaldo a sindicalizados en Escuinapa

Escuinapa.- Trabajadores del Sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa se encuentran en el desespero, ya que las autoridades de esta paramunicipal incumplieron con el compromiso de pago de aguinaldo que se efectuaría el pasado 19 de diciembre.

Julio Cesar Rivera Garibaldi, secretario general del sindicato de Jumapae lamentó la situación que está viviendo el gremio sindical de esta paramunicipal, ya que de nueva cuenta las autoridades municipales han incumplido con el pago de su prestación laboral, sumando los aguinaldos de 2019 y 2020.

Durante varios meses el Sindicato y el gerente de Jumapae, Geovani Saracco Martínez se mantuvieron en negociaciones para no estallar la huelga que les permitiera exigir el pago de esta prestación. Sin embargo, en noviembre pasado lograron conveniar ante la presencia de Conciliación y Arbitraje; el acuerdo fue que el 19 de diciembre les pagarían el aguinaldo 2020 y a partir de enero de 2021 se les abonará mensualmente el pago del aguinaldo 2019.

“Teníamos un compromiso formal que nos iban a pagar el aguinaldo 2020 el pasado 19 de diciembre, ahí estuvimos pero el gerente no nos dio la cara y esta situación ha generado una gran incertidumbre, preocupación y molestia entre los compañeros que pacientemente han esperado por dos años el que se les haga efectivo el pago de nuestros aguinaldos”, expresó Rivera Garibaldi.

El líder sindical dijo que esperarán tener un acercamiento con el gerente de Jumapae para definir qué acciones van a tomar en los próximos días para poder exigir el pago de sus aguinaldos que no han sido pagados.

“La verdad no hemos decidido que vamos hacer, si haremos un plantón o una huelga porque esta situación es muy desesperante, habíamos desistido a hacer una huelga para no afectar a la población, pero esto ya no puede seguir así, porque días antes platiqué con el gerente (Geovani Saracco Martìnez) sobre el pago y dijo que están a la espera del pago del Iva, pero en eso no habíamos quedado, él nos garantizó que ya había recurso para pagarnos el aguinaldo 2020”, relató.

Rivera Garibaldi hizo el llamado a los escuinapenses, solicitar su compresión sobre la situación que están pasando y si deciden en los próximos días realizar acciones de presión para el pago de esta prestación laboral que el Gobierno Municipal que es encabezado por Emmett Soto Grave ha incumplido.