Indagan avances en las denuncias contra exalcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta

“Pucheta está protegido por Gobierno del Estado. Compró el terreno (para el panteón) causando un fraude a los mazatlecos. No tengo ninguna duda que Pucheta va a terminar en la cárcel, y ese día los mazatlecos vamos a hacer fiesta. La verdad costó casi 90 millones de pesos a los mazatlecos y no sirvió para nada”, expresó Benítez Torres.

Sobre si se puede demeritar la demanda porque ahora Pucheta es funcionario estatal, respondió: “De ninguna manera, son cosas muy distintas. El asunto se lleva por un lado y su trabajo por otro. Creo que no hay problema, no hay un impedimento para que él esté ahí, en todo caso, hasta que se pruebe lo contrario”, sostuvo.

