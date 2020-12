Información de observaciones es jiribilla política: regidor de Morena en Escuinapa

Escuinapa.- La información difundida por la síndica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez fueron hechas con “jiribilla política”, ya que lo que buscan es obstaculizar posibles candidaturas, así lo informó el regidor de Morena, Alberto Ramos Corona.

La síndica procuradora de Escuinapa, Sinaloa, informó la semana pasada que fue el 04 de noviembre que se les notificó a la sindicatura y al Órgano Interno de Control por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, el requerimiento que hace la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública para esclarecer la aplicación de un millón 060 mil 458.70 pesos que fueron aplicados en el ejercicio fiscal de 2013, en donde fungió como tesorero Alberto Ramos Corona.

El actual regidor de Morena se deslindo de los señalamientos hechos por la síndica y aseguró que como tesorero no tiene ningún pendiente por observaciones, que todas las que fueron señaladas en su tiempo fueron solventadas.

“En primer lugar quiero informar que ni el ex alcalde Lerma, ni Beto Ramos hoy actual regidor no dejamos pendientes de ninguna observación. Esa información lleva jiribilla política, tiene un mensaje que es obstaculizar posibles candidaturas a quienes quieren participar en los próximos procesos electorales. Es una observación que no es suficiente para impedir registros de precandidatura, no hay problema con esa observación, porque es una omisión de parte del ex síndico (Andrés Rodríguez) quien tuvo que ver dado respuesta a esta observación y habernos informado para hacer la respuesta correspondiente”, señaló Ramos Corona.

Aclaró que ha siete años de haber dejado su cargo como tesorero municipal, ninguna autoridad federal le ha requerido, pero hizo el llamado a las dependencias competentes para que realicen una investigación a fondo y saber qué pasó con ese recurso que aseguró fue dejado a la administración siguiente.

“Hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación de ninguna autoridad, pero sí sería bueno que se investigue, por parte del Órgano Interno de Control sobre esta situación para saber qué pasó, porque sí el ex presidente Lerma dejó esos saldos al cerrar su administración en 2013, debería de ver dado seguimiento el ex síndico quien fue el omiso, porque en ningún momento se nos notificó de esas observaciones y las que se nos hicieron en su tiempo y momento fueron solventadas”, señaló.

Al cuestionarlo si tiene interés de participar en el próximo periodo electoral respondió, “Beto Ramos aún no ha dicho en ningún momento que vamos a participar, somos muy respetuosos y estamos esperando la ley electoral de cómo viene, porque los procesos son de acuerdo a la ley, porque hay fechas y tiempos”.

¿Podría participar?, “Solo Dios sabe”

Podría ser el sucesor de Emmett Soto, “Desconocemos, pero insisto que somos muy respetuosos, hay que esperar los tiempos”

¿Está preparado si su partido lo requiere para el próximo periodo electoral?, “Claro que sí estamos preparados para gobernar, tengo mi vocación de servir y practico mucho la humildad”.

¿Qué experiencia tiene Beto Ramos, que podría ofrecer a los escuinapenses?, “Experiencia la tengo, la gente ya me caló cuando fui presidente municipal hace 20 años, yo me sentí muy agusto, porque dimos respuesta positiva a toda a la población animándome siempre a seguir sirviendo al pueblo de Escuinapa, dando prioridad a las familias más desprotegidas y en el tema de Seguridad Pública, porque no tuvimos ningún homicidio”