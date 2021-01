Inicia pago de predial en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- En punto de las 8:00 de la mañana de este lunes 4 de enero inició el pago del predial en el municipio de Mazatlán, impuesto que desde temprana hora ha atraído a ciudadanos que buscan aprovechar los descuentos por pronto pago.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, comentó, es importante que la gente cumpla con dicho impuesto, ya que a través de el la administración municipal puede realizar las obras que requiere la ciudad.

"Me da gusto ver gente que esté esperando para cumplir con sus obligaciones municipales y por eso digo que se los voy a pagar, porque aquí el dinero se respeta y se cuida".

Aseguró, Mazatlán siempre se ha destacado en el pago del impuesto predial y el año que acaba de terminar no fue la excepción pese a la difícil situación económica que originó la pandemia de coronavirus no solo en el puerto sino en todo el país.

Para el presente año, aseveró, la meta posiblemente no será a la de otros años, pues la administración que preside concluirá en el mes de octubre, aunque no descarta que la gente no deje de cumplir con el pago de sus impuestos municipales.

Reconoció, la gente ha sido cumplidora en sus pagos debido a la confianza que han tenido con el municipio, tras saber que se le está dando buen uso a sus aportaciones.

Benítez Torres hizo un llamado a la población para que cumplan con el pago del predial, ya que el dinero que genera se ve reflejado en las obras que el municipio ha realizado en sus 2 primeros años.