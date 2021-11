Inician 16 días de activismo en busca de poner fin a violencia en contra de las mujeres en Escuinapa

Sinaloa.- Con la firme encomienda de crear conciencia en la población el Gobierno Municipal de Escuinapa, Sinaloa, dio inicio con los 16 días de activismo en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el lema “Pinta tu mundo de Naranja: Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya”.

Las actividades dieron inicio en punto de las 8:00 horas a las afueras de Palacio Municipal en donde la alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez emitió su mensaje puntual, su gobierno no tolerará actos de violencia o discriminación en contra de las mujeres escuinapenses.

“Amigos nos sumamos a la campaña “Únete” siendo 16 días de activismo con el firme propósito de crear conciencia, buscando prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Dando oportunidad de que todos formemos parte de la solución, ustedes y la sociedad son testigos que en esta administración la cual me honro en presidir existe la igualdad, respeto, equidad, educación y valor para las mujeres de nuestro municipio, además desde el interior de mi gobierno pido y exijo que no se atente contra la integridad de mujer alguna, que sea el respeto mutuo el que impere, porque no voy a permitir que se muestran excesos y daños a las mujeres”, puntualizó la presidenta municipal durante su discurso.

Activismo contra la violencia a las mujeres en Escuinapa | Foto: Debate

La presidenta municipal en su mensaje pidió al personal que labora al frente del municipio y a la ciudadanía en general a que no solo los 16 días de activismo se respete a la mujer, sino de manera permanente.

“A mis funcionarios y mi cuerpo de regidores pido enérgicamente vigilar todo acto que ejerzamos a la sociedad y con el debido respeto pido se sancione como corresponda a quien cometa actos de insolencia”, enfatizó.

García Sánchez dijo que con gusto celebra la igualdad, el respeto y el valor que se ha logrado para que a toda mujer, porque no ha sido fácil erradicar la violencia en contra de las mujeres en todas sus expresiones, sin embargo, segura está que se ha avanzado de manera permanente a través de las diferentes instancias para que niños, niños, jóvenes y adultos, así como la mujer vivamos libres de violencia.

Al finalizar su discurso, la alcaldesa acompañada de regidores, funcionarios, personal de la Secretaría de Salud y ciudadanos realizaron el recorrido por las principales calles de la ciudad portando mensajes que transmitieran a la sociedad la importancia de poner un alto a la violencia en contra de las mujeres de este municipio sureño de Sinaloa, que se mantiene en focos rojos en agresiones en contra de la población femenina.