Inician construcción de viviendas resilientes para afectados por huracán Willa en Escuinapa

Escuinapa.- Con la presencia de autoridades estatales, municipales y del Grupo Axa, dieron inicio los trabajos de construcción de las 60 viviendas resilientes para brindar apoyo a las familias afectadas por el huracán Willa en 2018.

El evento que marcó el inicio de construcción de las viviendas, se realizó en la comunidad de Palmito del Verde, Escuinapa, en donde estuvo presente Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa; Rebeca Elisabeth Rodríguez Benavides, representante de Fundación Axa; y Emmett Soto Grave, presidente municipal, funcionarios y beneficiarios de ambas comunidades.

Salvador Reynosa Garzón, director general de la Comisión de Vivienda de Sinaloa fue el encargado de dar la ficha técnica de estos apoyo, en los que describió en primera instancia que para apoyar a los afectados por Willa, se unieron esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado se aplicaron los primeros 21 millones de pesos, atendiendo a 315 familias en Sinaloa. Específicamente en el municipio de Escuinapa 155 familias recibieron el beneficio.

“Sin embargo eso no era suficiente, la necesidad de atender a familias que tenían aún efectos de los daños colaterales del huracán Willa, aquí era necesario sumar esfuerzo, que con las gestiones del presidente municipal se logró unir esfuerzos con la Fundación Axa y realizar 60 acciones más de vivienda para beneficiar a familias de Palmito del Verde y Cristo Rey”, expresó durante su participación.

La construcción contempla una área de usos múltiples, la cocineta, con su baño en un espacio de 25 metros cuadrados, que tendrá una inversión total de 128 mil pesos, por vivienda, que fueron aportados el 50 por ciento por el Estado y la Fundación. La inversión total es de 7 millones 80 mil pesos.

Por su parte Ordaz Coppel expresó su alegría de poder contribuir a brindar una mejor calidad de vida a las familias escuinapenses que fueron afectadas hace dos años, por el huracán Willa, al ver devastados sus hogares.

“Realmente a mi me da mucho gusto poder ayudar en esto, porque son acciones de respuesta que necesitaban ustedes, porque es protección, es un pequeño patrimonio que marca una gran diferencia de vida, cuando me lo planteo mi amigo Emmett que necesitaba 3.5 millones de pesos, no lo pensé dos veces, ya que es para apoyar a las familias que menos tienen”, expresó el mandatario estatal.

El presidente municipal durante su discurso agradeció a Fundación Axa y al gobernador por su incondicional apoyo para que las 60 familias de Palmito del Verde y Cristo Rey, vean cristalizada la reconstrucción de sus viviendas.

“Es la primera vez que el Grupo Axa apoya el norte del país, por lo que Escuinapa es pionero en que esta fundación participe en el estado de Sinaloa”, expresó.

Soto Grave aprovechó la estancia del mandatario estatal para de manera pública solicitar su participación en la rehabilitación del malecón de Teacapán, en reactivar el recurso que garanticen la culminación de la rehabilitación del acueducto Baluarte- Escuinapa y Apoderado-Teacapán, así como las obras pendientes como lo es el mercado Miguel Hidalgo.

Rebeca Elisabeth Rodríguez Benavides, representante de Fundación Axa explicó que como fundación manejan un prototipo de comunidades resilientes que tiene cuatro ejes, el primero es prevención y resilencia, economía resiliente, comunidad activa, infraestructura resiliente, en este último punto entra la reconstrucción de viviendas de Escuinapa.

En el municipio se aplicará en dos fases que es la reconstrucción de viviendas y la segunda se contempla aplicar ahorro y crédito. Como aseguradoras entregarán un seguro por tres años que los protegerá contra cualquier fenómeno natural que se presente.