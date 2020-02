Iniciarán investigación sobre viaje del alcalde de Escuinapa

Escuinapa.- Ante las supuestas anomalías y la opacidad que mantiene la administración municipal en torno al viaje del alcalde Emmett Soto a España, la síndica procuradora abrió una carpeta de investigación, para esclarecer cuántas personas viajaron a este país y cuánto fue el gasto.

“Ya se ha abierto una carpeta de investigación, porque esto no puede quedar así, como si no pasara nada, y por qué mentir, por qué hacer las cosas a escondidas. Se investigará dónde estuvo durante la semana que no se presentó a su oficina (el director de proyectos estratégicos) Ernesto Marrufo, los licenciados ya están trabajando en eso”, expresó visiblemente molesta Santibáñez Domínguez.

La falta de respeto

Este caso será turnado al Órgano Interno de Control, dijo, ya solicitó los permisos que debió tramitar y un informe sobre cuál fue la función que Marrufo Alemán tuvo en España.

“Primero que nada, es una falta de respeto para la investidura de los regidores que no se les haya tomado en cuenta y que no se les informara de este viaje por parte del presidente municipal. En segundo lugar, el que Ernesto Marrufo haya ido a este viaje es una falta grave, no solo para cabildo, sino para todos los escuinapenses, porque al final de cuentas, quienes pagarán estos gastos será el pueblo”, señaló.

Emmett Soto Grave con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y los futbolistas mexicanos que juegan en España, Héctor Herrera y Marco Fabián. Foto: EL DEBATE

La síndica procuradora cuestionó el trabajo realizado por el presidente municipal en España, ya que faltó una mayor promoción, pues el módulo de Escuinapa estuvo solo.

Las dudas

“A los escuinapenses les ha costando ese viaje a España, que realmente deja mucho qué desear, porque lo que vimos por medios internacionales y es donde surge la pregunta, ¿realmente estuvieron trabajando en España?, ¿realmente dieron la publicidad que tenían que dar?, ¿habrán buscado verdaderamente los inversionistas?, porque el presidente municipal llegó y no ha dado la cara a cabildo para exponernos los resultados”, concluyo Santibáñez Domínguez.

Durante el pasado fin de semana se filtraron documentos que darían cuenta de que el munícipe no viajó solo a España, como lo había reportado la administración municipal.