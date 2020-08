Inicio de clases angustia a los padres de familia en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Hay angustia, estrés en padres de familia que carecen en casa de una computadora y servicio de internet para que sus hijos puedan estudiar.

Norma Alicia Peralta Ramos sufre por no tener una computadora en casa para que su hijo Juan pueda estudiar la secundaria. Añadió que ir al cíber implica gastar mínimo 20 pesos, que no tienen.

Además, tiene una hija que cursará tercer año de preparatoria y un joven que estudia gastronomía. Ambos trabajan pero muy apenas alcanza para comer, pero ahora les preocupa no poder estudiar porque es en línea.

Harán el esfuerzo para comprar en abonos una computadora, no importa que sea usada. Pero pagar el servicio de internet es imposible, recalcó Norma.

Su hijo aprovecha estos dos días antes de iniciar clases para dar un repaso a los temas del ciclo pasado.

Se preocupa que no puede estudiar como sus compañeros, ya que va a ser difícil que sus maestros le despejen dudas al no poder estar en línea como el resto de los estudiantes.

Gabriela Hernández explicó que la maestra de su hijo les indicó que la enseñanza es en línea y que podrán repasar con clases que habrá por televisión.

El problema es que la colonia Las Presitas, la energía eléctrica es colectiva y además no tienen televisor.

No sabe cómo podrá ser la enseñanza de su hijo, aunque está de acuerdo que actualmente, por la pandemia por Covid-19, no pueden ir a la escuela los niños. Las salud es prioridad, no obstante la enseñanza también.

Hay niños que con clases presenciales se les dificultad entender, ahora a la distancia va a ser más difícil

Dolor de cabeza

Liliana Guadalupe Lizárraga resaltó que el regreso a clases la tiene con dolor de cabeza.

A solo tres días de que inicien las clases, desconoce cómo van a trabajar sus hijos. El más grande va a nivel medio superior en el CBTIS 51 y dos en primaria.

Hasta ahora no han entregado los libros, los maestros solo dicen que se trabajará en línea, “y cómo lo harán si no tenemos ni una computadora. Hay un celular pero se le pone saldo y no alcanza ni para un día”, reiteró Liliana.

Añadió que espera que bajen los contagios de Covid-19 para que los niños puedan regresar a las aulas.

Como estas tres familias, hay decenas en Mazatlán que les gustaría postergar el regreso a clases.

La pandemia ha dejado pérdidas, como en la casa de Lupita Sarabia.

Murió su madre, ella perdió su empleo, por lo que hace tamales para vender y medio sobreviven.

No tiene dinero para cubrir los gastos que implica el inicio del ciclo escolar. Irá buscar la maestra para ver cómo pueden trabajar.