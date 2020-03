Inmujer realiza foro para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Mazatlán.- El Instituto Municipal de la Mujer realizó un foro con mujeres líderes para celebrar el día internacional de la mujer.

La directora del Instituto María del Carmen Ramírez Morales.

La regidora María Isabel González Gamboa, mencionó que el instituto cumple el 12 aniversario. González Gamboa invitó a las asistentes a sumarse a la lucha de la mujer sin ejercer la violencia.

La directora del instituto Ramírez Morales, en su mensaje resaltó que seguirán luchando por el derecho de las mujeres, pues todavía pisan los derechos de las féminas.

No queremos violencia, no queremos feminicidios y no queremos que se nos excluya de ningún ámbito, expresó Ramírez González.